En direct: Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou
Le Président russe préside le Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou qui marque le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe. 25.09.2025, Sputnik Afrique
Suivez le discours du Président Poutine sur notre site.
Le Président russe préside le Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou qui marque le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe.
Suivez le discours du Président Poutine sur notre site.