Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250925/en-direct-poutine-se-prononce-au-forum-mondial-sur-lenergie-atomique-a-moscou-1078648617.html
En direct: Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou
En direct: Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou
Sputnik Afrique
Le Président russe préside le Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou qui marque le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe. 25.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-25T15:56+0200
2025-09-25T15:56+0200
russie
vladimir poutine
atomes
forum
moscou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078649234_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_736668c516007162366eea2e7fada9ba.jpg
Suivez le discours du Président Poutine sur notre site.
russie
moscou
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou
Sputnik Afrique
Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou
2025-09-25T15:56+0200
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078649234_56:0:1192:852_1920x0_80_0_0_d80d9af3700d49ff47ef9c03fde82985.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, vladimir poutine, atomes, forum, moscou, видео
russie, vladimir poutine, atomes, forum, moscou, видео

En direct: Poutine se prononce au Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou

15:56 25.09.2025
© Ruptly
S'abonner
Le Président russe préside le Forum mondial sur l’énergie atomique à Moscou qui marque le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe.
Suivez le discours du Président Poutine sur notre site.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала