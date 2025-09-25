https://fr.sputniknews.africa/20250925/alger-reste-fidele-et-tire-parti-des-competences-russes-en-matiere-darmements-aviation-et-dca-1078658704.html
25.09.2025
"Alger reste fidèle et tire parti des compétences russes en matière d'armements, aviation et DCA"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense, revient sur la tentative israélienne de bombarder Alger en novembre 1988, où se tenait du congrès de l'OLP ayant proclamé la naissance de l'État palestinien. "L'armée algérienne était prête et a fait capoter l'opération".
Akram Kharief, expert en Défense et fondateur du site Menadefense, revient sur un épisode méconnu: la tentative israélienne de bombarder Alger, le 10 novembre 1988, alors que s’y tenait le congrès de l’OLP qui a proclamé la naissance de l’État palestinien.👉 " L’armée algérienne était prête et a fait capoter l’opération. "Aujourd’hui, Israël dispose de missiles de précision pouvant frapper jusqu’à 500 km et bénéficie du soutien de plusieurs alliés régionaux. Mais pour Akram Kharief, reproduire un tel scénario contre Alger serait " extrêmement coûteux en équipements et en vies humaines ".👉 Car l’Algérie a profondément modernisé son armée :🎙 Une analyse stratégique à découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Akram Kharief, expert en Défense et fondateur du site Menadefense, revient sur un épisode méconnu: la tentative israélienne de bombarder Alger, le 10 novembre 1988, alors que s’y tenait le congrès de l’OLP qui a proclamé la naissance de l’État palestinien.
👉 " L’armée algérienne était prête et a fait capoter l’opération. "
À l’époque, explique-t-il, " l’Algérie avait mobilisé les moyens nécessaires pour faire face à tous les risques ", avec notamment l’appui soviétique : " Moscou avait déployé une frégate pour la détection avancée. "
Aujourd’hui, Israël dispose de missiles de précision pouvant frapper jusqu’à 500 km et bénéficie du soutien de plusieurs alliés régionaux. Mais pour Akram Kharief, reproduire un tel scénario contre Alger serait " extrêmement coûteux en équipements et en vies humaines ".
👉 Car l’Algérie a profondément modernisé son armée :
"Dans le cadre de son plan de réarmement exécuté en coopération avec la Russie puis la Chine, elle a acquis de grandes compétences techniques et des systèmes ultrasophistiqués. (…) Alger reste fidèle et tire parti des compétences russes en matière d’armements, notamment pour l’aviation et la DCA."
🎙 Une analyse stratégique à découvrir dans L’Afrique en Marche.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify