https://fr.sputniknews.africa/20250925/alger-reste-fidele-et-tire-parti-des-competences-russes-en-matiere-darmements-aviation-et-dca-1078658704.html

"Alger reste fidèle et tire parti des compétences russes en matière d'armements, aviation et DCA"

"Alger reste fidèle et tire parti des compétences russes en matière d'armements, aviation et DCA"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, revient sur la tentative... 25.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-25T16:13+0200

2025-09-25T16:13+0200

2025-09-25T16:13+0200

afrique en marche

podcasts

alger

armée

coopération

russie

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078658524_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_aa39d0eedfef352149bade16c6783732.jpg

"Alger reste fidèle et tire parti des compétences russes en matière d'armements, aviation et DCA" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, revient sur la tentative israélienne de bombarder Alger en novembre 1988, où se tenait du congrès de l'OLP ayant proclamé la naissance de l'État palestinien. "L'armée algérienne était prête et a fait capoter l'opération".

Akram Kharief, expert en Défense et fondateur du site Menadefense, revient sur un épisode méconnu: la tentative israélienne de bombarder Alger, le 10 novembre 1988, alors que s’y tenait le congrès de l’OLP qui a proclamé la naissance de l’État palestinien.👉 " L’armée algérienne était prête et a fait capoter l’opération. "Aujourd’hui, Israël dispose de missiles de précision pouvant frapper jusqu’à 500 km et bénéficie du soutien de plusieurs alliés régionaux. Mais pour Akram Kharief, reproduire un tel scénario contre Alger serait " extrêmement coûteux en équipements et en vies humaines ".👉 Car l’Algérie a profondément modernisé son armée :🎙 Une analyse stratégique à découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

alger

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, alger, armée, coopération, russie, chine, аудио