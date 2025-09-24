https://fr.sputniknews.africa/20250924/ce-que-la-russie-souhaite-cest-la-securite-de-ses-frontieres-la-securite-de-sa-nation-1078601023.html

"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"

"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes devant le Conseil de sécurité russe. Le Président russe est notamment revenu sur la question du... 24.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-24T12:32+0200

2025-09-24T12:32+0200

2025-09-24T12:34+0200

zone de contact

podcasts

russie

vladimir poutine

conseil de sécurité de russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/18/1078600847_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_56699d409956b15017a34df7aa47d6b8.jpg

"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation" Sputnik Afrique Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes devant le Conseil de sécurité russe. Le Président russe est notamment revenu sur la question du traité START qui arrive à expiration en février 2026. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de Lattre, géopolitologue français a analysé les déclarations clés du chef du Kremlin.

"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation, la sécurité de son peuple. Et ce qui a largement été mis à mal depuis des années et des années, tant en Ukraine que dans les tentatives de révolutions colorées en Biélorussie, en Géorgie et ailleurs. Ce qui est important, c'est que la Russie a la volonté de vouloir éviter une course aux armements qui de toute façon ne servirait à personne", a affirmé au micro de Zone de Contact l'analyste français, ex-commandant de bord français, Cyrille de Lattre.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Moulaye Haidara, journaliste malien au Journal l'Indépendant, sur le Jour de l'Indépendance au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, russie, vladimir poutine, conseil de sécurité de russie, аудио