"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"
"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"
Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes devant le Conseil de sécurité russe. Le Président russe est notamment revenu sur la question du... 24.09.2025, Sputnik Afrique
Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes devant le Conseil de sécurité russe. Le Président russe est notamment revenu sur la question du traité START qui arrive à expiration en février 2026. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de Lattre, géopolitologue français a analysé les déclarations clés du chef du Kremlin.
"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation, la sécurité de son peuple. Et ce qui a largement été mis à mal depuis des années et des années, tant en Ukraine que dans les tentatives de révolutions colorées en Biélorussie, en Géorgie et ailleurs. Ce qui est important, c'est que la Russie a la volonté de vouloir éviter une course aux armements qui de toute façon ne servirait à personne", a affirmé au micro de Zone de Contact l'analyste français, ex-commandant de bord français, Cyrille de Lattre.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Moulaye Haidara, journaliste malien au Journal l'Indépendant, sur le Jour de l'Indépendance au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"

"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation"
Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes devant le Conseil de sécurité russe. Le Président russe est notamment revenu sur la question du traité START qui arrive à expiration en février 2026. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de Lattre, géopolitologue français a analysé les déclarations clés du chef du Kremlin.
"Ce que la Russie souhaite, c'est la sécurité de ses frontières, la sécurité de sa nation, la sécurité de son peuple. Et ce qui a largement été mis à mal depuis des années et des années, tant en Ukraine que dans les tentatives de révolutions colorées en Biélorussie, en Géorgie et ailleurs. Ce qui est important, c'est que la Russie a la volonté de vouloir éviter une course aux armements qui de toute façon ne servirait à personne", a affirmé au micro de Zone de Contact l'analyste français, ex-commandant de bord français, Cyrille de Lattre.

"Toute la démarche du président Poutine s'inscrit dans une volonté de stabiliser une situation qui est devenue complètement chaotique et que si on ne l'arrête pas, pourrait éventuellement déborder sur quelque chose d'apocalyptique. C'est ça les principes fondamentaux que la Russie vient d'exprimer hier au Conseil de sécurité présidé par le président Poutine et du discours qui en a suivi", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
🎙 Moulaye Haidara, journaliste malien au Journal l'Indépendant, sur le Jour de l'Indépendance au Mali.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
