Traité START et stabilité stratégique: l'essentiel des déclarations de Vladimir Poutine

La Russie est prête à continuer de respecter les restrictions prévues par le traité START-1 pendant une année supplémentaire après son expiration le 5 février... 22.09.2025, Sputnik Afrique

vladimir poutine

Ses autres déclarations devant le Conseil de sécurité russe:▪️Le système des relations russo-US dans le domaine du contrôle des armements a été détruit; ▪️La stabilité stratégique dans le monde continue de se détériorer; ▪️Les fondements du dialogue entre États dotés de l'arme nucléaire ont été affaiblis par des mesures destructrices prises par l'Occident; ▪️Moscou est en mesure de répondre à toutes les menaces avec des mesures militaires et techniques; ▪️La Russie n’est pas intéressée par une course aux armements; ▪️Renoncer totalement aux dispositions du traité START serait une erreur; ▪️Le maintien par la Russie des restrictions START n’est possible que si les États-Unis prennent des mesures similaires.

