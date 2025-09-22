https://fr.sputniknews.africa/20250922/traite-start-et-stabilite-strategique-lessentiel-des-declarations-de-vladimir-poutine-1078534301.html
Traité START et stabilité stratégique: l'essentiel des déclarations de Vladimir Poutine
Traité START et stabilité stratégique: l'essentiel des déclarations de Vladimir Poutine
22.09.2025
Traité START et stabilité stratégique: l'essentiel des déclarations de Vladimir Poutine
La Russie est prête à continuer de respecter les restrictions prévues par le traité START-1 pendant une année supplémentaire après son expiration le 5 février 2026, a fait savoir le chef de l'État.
Ses autres déclarations devant le Conseil de sécurité russe:
▪️Le système des relations russo-US dans le domaine du contrôle des armements a été détruit;
▪️La stabilité stratégique dans le monde continue de se détériorer;
▪️Les fondements du dialogue entre États dotés de l'arme nucléaire ont été affaiblis par des mesures destructrices prises par l'Occident;
▪️Moscou est en mesure de répondre à toutes les menaces avec des mesures militaires et techniques;
▪️La Russie n’est pas intéressée par une course aux armements;
▪️Renoncer totalement aux dispositions du traité START serait une erreur;
▪️Le maintien par la Russie des restrictions START n’est possible que si les États-Unis prennent des mesures similaires.