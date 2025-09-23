https://fr.sputniknews.africa/20250923/une-banque-nationale-la-seule-voie-de-sortie-pour-lafrique-1078571574.html

Une banque nationale: la seule voie de sortie pour l’Afrique?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, auteur du livre: "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", analyse la situation de pays africains... 23.09.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode, Sébastien Périmony, auteur de " Voir l’Afrique avec les yeux du futur " et membre de l’Institut Schiller, analyse les enjeux de développement du continent face à la lutte d’influence entre puissances étrangères.Il rappelle l’héritage intellectuel de figures comme Kwame Nkrumah, Modibo Keita ou encore Cheikh Anta Diop, qui défendait une Afrique dotée de sciences de pointe, de chemins de fer à grande vitesse, d’écoles et d’hôpitaux de qualité.Mais le constat est amer: "Dans la géopolitique actuelle, plusieurs dirigeants africains restent encore trop dépendants, voire totalement soumis à des puissances étrangères, ce qui fait que le pillage économique fonctionne à plein régime pendant que leurs comptes en Suisse se remplissent abondamment."Face à cela, Sébastien Périmony propose une solution :👉 Une réflexion essentielle à retrouver dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

