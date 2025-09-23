https://fr.sputniknews.africa/20250923/une-banque-nationale-la-seule-voie-de-sortie-pour-lafrique-1078571574.html
Une banque nationale: la seule voie de sortie pour l’Afrique?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, auteur du livre: «Voir l’Afrique avec les yeux du futur", analyse la situation de pays africains pris dans lutte d'influence des corridors promus par les puissances étrangères. "L’idéal serait que les pays africains puissent se développer, avant tout, par eux-mêmes et pour eux-mêmes".
Dans cet épisode, Sébastien Périmony, auteur de " Voir l'Afrique avec les yeux du futur " et membre de l'Institut Schiller, analyse les enjeux de développement du continent face à la lutte d'influence entre puissances étrangères.Il rappelle l'héritage intellectuel de figures comme Kwame Nkrumah, Modibo Keita ou encore Cheikh Anta Diop, qui défendait une Afrique dotée de sciences de pointe, de chemins de fer à grande vitesse, d'écoles et d'hôpitaux de qualité.Mais le constat est amer: "Dans la géopolitique actuelle, plusieurs dirigeants africains restent encore trop dépendants, voire totalement soumis à des puissances étrangères, ce qui fait que le pillage économique fonctionne à plein régime pendant que leurs comptes en Suisse se remplissent abondamment."Face à cela, Sébastien Périmony propose une solution :
15:40 23.09.2025 (Mis à jour: 15:43 23.09.2025)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, auteur du livre: "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", analyse la situation de pays africains pris dans lutte d'influence des corridors promus par les puissances étrangères. "L’idéal serait que les pays africains puissent se développer, avant tout, par eux-mêmes et pour eux-mêmes".
Dans cet épisode, Sébastien Périmony,
auteur de " Voir l’Afrique avec les yeux du futur " et membre de l’Institut Schiller, analyse les enjeux de développement
du continent face à la lutte d’influence entre puissances étrangères.
👉 Pour lui, "l’idéal serait que les pays africains puissent se développer, avant tout, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, comme le voulaient les grands panafricanistes des années 1960".
Il rappelle l’héritage intellectuel de figures comme Kwame Nkrumah, Modibo Keita ou encore Cheikh Anta Diop, qui défendait une Afrique dotée de sciences de pointe, de chemins de fer à grande vitesse, d’écoles et d’hôpitaux de qualité.
Mais le constat est amer: "Dans la géopolitique actuelle, plusieurs dirigeants africains restent encore trop dépendants, voire totalement soumis à des puissances étrangères, ce qui fait que le pillage économique fonctionne à plein régime pendant que leurs comptes en Suisse se remplissent abondamment."
Face à cela, Sébastien Périmony propose une solution :
"Il faut revenir à la pensée Hamiltonienne (…) en créant une banque nationale de crédit productif public pour financer les infrastructures nécessaires aux populations. Certains pays africains, comme ceux de l’AES, y réfléchissent : c’est la seule voie de sortie."
👉 Une réflexion essentielle à retrouver dans L’Afrique en Marche.
Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify