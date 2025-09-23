https://fr.sputniknews.africa/20250923/rdc-le-president-de-lassemblee-nationale-presente-sa-demission-1078556636.html
RDC: le président de l'Assemblée nationale présente sa démission
Visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel, M. Kamerhe a "remis sa démission à la conférence des présidents" des groupes parlementaires, a indiqué l'Agence congolaise de presse (ACP)."Vital Kamerhe vient de démissionner", a confirmé, de son côté, la télévision nationale (RTNC). Cette annonce est survenue avant l'ouverture dans la soirée d'une session plénière et un possible vote sur sa destitution.Déjà président de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2009 sous l'ex-président Joseph Kabila, M. Kamerhe avait démissionné à la suite d'un différend avec la majorité. Il avait ensuite fondé son parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise (UNC).En 2023, il est devenu ministre de l'Economie, avant d'être élu président de l'Assemblée l'année suivante.
Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a démissionné lundi soir de son poste, dans un contexte marqué par l’examen de plusieurs pétitions visant cinq membres du Bureau de l'Assemblée, dont Kamerhe lui-même, rapportent les médias congolais.
Visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel, M. Kamerhe a "remis sa démission à la conférence des présidents" des groupes parlementaires, a indiqué l'Agence congolaise de presse (ACP).
"Vital Kamerhe vient de démissionner", a confirmé, de son côté, la télévision nationale (RTNC). Cette annonce est survenue avant l'ouverture dans la soirée d'une session plénière et un possible vote sur sa destitution.
Déjà président de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2009 sous l'ex-président Joseph Kabila, M. Kamerhe avait démissionné à la suite d'un différend avec la majorité. Il avait ensuite fondé son parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise (UNC).
En 2023, il est devenu ministre de l'Economie, avant d'être élu président de l'Assemblée l'année suivante.