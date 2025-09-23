https://fr.sputniknews.africa/20250923/rdc-le-president-de-lassemblee-nationale-presente-sa-demission-1078556636.html

RDC: le président de l'Assemblée nationale présente sa démission

RDC: le président de l'Assemblée nationale présente sa démission

Sputnik Afrique

Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a démissionné lundi soir de son poste, dans un contexte marqué par... 23.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-23T08:06+0200

2025-09-23T08:06+0200

2025-09-23T08:06+0200

république démocratique du congo (rdc)

démission

gouvernement

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/05/1058109479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc92a4be1cfec8362b392989aec3de9b.jpg

Visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel, M. Kamerhe a "remis sa démission à la conférence des présidents" des groupes parlementaires, a indiqué l'Agence congolaise de presse (ACP)."Vital Kamerhe vient de démissionner", a confirmé, de son côté, la télévision nationale (RTNC). Cette annonce est survenue avant l'ouverture dans la soirée d'une session plénière et un possible vote sur sa destitution.Déjà président de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2009 sous l'ex-président Joseph Kabila, M. Kamerhe avait démissionné à la suite d'un différend avec la majorité. Il avait ensuite fondé son parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise (UNC).En 2023, il est devenu ministre de l'Economie, avant d'être élu président de l'Assemblée l'année suivante.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), démission, gouvernement, afrique subsaharienne