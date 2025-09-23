https://fr.sputniknews.africa/20250923/leurope-se-prepare-a-occuper-la-moldavie-selon-le-service-de-renseignement-exterieur-russe-1078560122.html
L'Europe se prépare à occuper la Moldavie, selon le service de renseignement extérieur russe
Bruxelles n'a pas l'intention d'abandonner son projet d'occupation de la Moldavie, même si la situation, immédiatement après les élections législatives, ne... 23.09.2025, Sputnik Afrique
moldavie, europe, otan, service de renseignement extérieur de russie (svr)
L'Europe se prépare à occuper la Moldavie, selon le service de renseignement extérieur russe
10:00 23.09.2025 (Mis à jour: 11:12 23.09.2025)
Bruxelles n'a pas l'intention d'abandonner son projet d'occupation de la Moldavie, même si la situation, immédiatement après les élections législatives, ne nécessite pas d'intervention extérieure, a indiqué le département.
Le déploiement des troupes devrait intervenir un peu plus tard. Pour créer un prétexte, des provocations armées contre la Transnistrie et les forces russes stationnées dans la région sont envisagées.
À ce stade, ajoute le SVR, les États membres de l'Otan concentrent leurs forces en Roumanie, près de la frontière moldave. Un "débarquement" de l'Otan est en préparation dans la région ukrainienne d'Odessa pour intimider la Transnistrie.
Selon les informations dont dispose le SVR, le premier groupe de militaires professionnels français et britanniques est déjà arrivé à Odessa.