L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée, selon le ministère de la Défense 23.09.2025, Sputnik Afrique

Des points de déploiement de troupes ukrainiennes et de mercenaires étrangers ont été touchés.Le régime de Kiev a commis une attaque terroriste délibérée contre des infrastructures civiles en Crimée, le 21 septembre, avait annoncé le ministère russe de la Défense Les forces armées ukrainiennes ont frappé une zone de villégiature en Crimée avec des drones chargés d'explosifs. La zone ne compte aucune infrastructure militaire. À la suite de cette attaque brutale, deux personnes ont été tuées et quinze autres ont été blessées à divers degrés de gravité.

