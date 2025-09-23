https://fr.sputniknews.africa/20250923/larmee-russe-a-lance-une-frappe-de-represailles-apres-lattaque-terroriste-en-crimee---la-defense---1078562718.html
L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée - la Défense
L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée - la Défense
Sputnik Afrique
L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée, selon le ministère de la Défense 23.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-23T11:25+0200
2025-09-23T11:25+0200
2025-09-23T11:59+0200
russie
ukraine
crimée
attaque
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077555629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68b7cdc77767059e79ba2d4a65116e2f.jpg
Des points de déploiement de troupes ukrainiennes et de mercenaires étrangers ont été touchés.Le régime de Kiev a commis une attaque terroriste délibérée contre des infrastructures civiles en Crimée, le 21 septembre, avait annoncé le ministère russe de la Défense Les forces armées ukrainiennes ont frappé une zone de villégiature en Crimée avec des drones chargés d'explosifs. La zone ne compte aucune infrastructure militaire. À la suite de cette attaque brutale, deux personnes ont été tuées et quinze autres ont été blessées à divers degrés de gravité.
russie
ukraine
crimée
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077555629_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_09ca25c4172efa48e5c87370bfdca91b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, ukraine, crimée, attaque
russie, ukraine, crimée, attaque
L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée - la Défense
11:25 23.09.2025 (Mis à jour: 11:59 23.09.2025)
L'armée russe a lancé une frappe de représailles après l'attaque terroriste en Crimée, selon le ministère de la Défense
Des points de déploiement de troupes ukrainiennes et de mercenaires étrangers ont été touchés.
Le régime de Kiev a commis une attaque terroriste délibérée contre des infrastructures civiles en Crimée, le 21 septembre, avait annoncé le ministère russe de la Défense
Les forces armées ukrainiennes ont frappé une zone de villégiature en Crimée avec des drones chargés d'explosifs. La zone ne compte aucune infrastructure militaire.
À la suite de cette attaque brutale, deux personnes ont été tuées et quinze autres ont été blessées à divers degrés de gravité.