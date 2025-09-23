https://fr.sputniknews.africa/20250923/laes-se-retire-de-la-cpi-une-epee-de-damocles-qui-pese-sur-la-tete-des-dirigeants-1078573885.html

L'AES se retire de la CPI: "Une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des dirigeants"

L'AES se retire de la CPI: "Une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des dirigeants"

Les pays de l'AES ont envisagé de sortir de la Cour pénale internationale afin de créer leur propre institution judiciaire.

L'AES se retire de la CPI: "Une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des dirigeants" Sputnik Afrique Les pays de l'AES ont envisagé de sortir de la Cour pénale internationale afin de créer leur propre institution judiciaire. Pour Sputnik Afrique, l'avocat malien Amadou Tieoulé Diarra a analysé cette volonté des pays de l'AES.

"Nous avons assisté à ce qu'on appelle une justice spectacle. Spectacle parce qu'il y a en fait dans son fonctionnement un système dont la complexité fait que bon nombre de citoyens restent étrangers par rapport aux objectifs de la CPI", a déclaré au micro de Zone de Contact l'avocat malien Amadou Tieoulé Diarra.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Franklin Nyamsi, analyste franco-camerounais, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés sur la Banque Mondiale qui a attribué 10 fois plus de financements à l'Ukraine par rapport aux pays africains.🎙 Yusuf Maitama Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

