https://fr.sputniknews.africa/20250923/cote-divoire-2025-ahoua-don-mello-devoile-son-projet-de-reforme-1078570450.html

Côte d’Ivoire 2025: Ahoua Don-Mello dévoile son projet de réforme

Côte d’Ivoire 2025: Ahoua Don-Mello dévoile son projet de réforme

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Ahoua Don-Mello, candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, fait le point sur la... 23.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-23T15:10+0200

2025-09-23T15:10+0200

2025-09-23T15:13+0200

afrique en marche

podcasts

côte d'ivoire

président

candidats

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/17/1078570275_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5185f886762a1654c7cc328146f676f8.jpg

Côte d’Ivoire 2025: Ahoua Don-Mello dévoile son projet de réforme Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Ahoua Don-Mello, candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, fait le point sur la situation économique, politique et sociale du pays et détaille son projet de réforme. Pour lui, il faut "mettre fin aux accords militaires afro-français qui sont les garants du pillage de l'Afrique".

Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, le Dr Ahoua Don-Mello, candidat à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, dresse un bilan sévère de la situation économique et sociale du pays, et appelle à une rupture profonde.👉 Pour lui, la priorité est claire: "mettre fin aux accords militaires afro-français qui sont les garants du pillage de l’Afrique".Sur le plan économique, il dénonce la faiblesse du taux d’investissement en Côte d’Ivoire :Il critique également la stratégie du Président sortant :"Elle repose sur une agriculture avec des technologies primitives d’un autre siècle, peu productive et avec une faible valeur ajoutée. (…) Sans un passage d’une économie primaire rurale à une économie industrielle, il est impossible de réduire significativement la pauvreté."Quant aux relations avec l’Occident, Ahoua Don-Mello dénonce un système verrouillé:👉 Une interview exclusive à découvrir dans L’Afrique en Marche!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, côte d'ivoire, président, candidats, аудио