Côte d’Ivoire 2025: Ahoua Don-Mello dévoile son projet de réforme
15:10 23.09.2025 (Mis à jour: 15:13 23.09.2025)
Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, le Dr Ahoua Don-Mello, candidat à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, dresse un bilan sévère de la situation économique et sociale du pays, et appelle à une rupture profonde.
👉 Pour lui, la priorité est claire: "mettre fin aux accords militaires afro-français qui sont les garants du pillage de l’Afrique".
Sur le plan économique, il dénonce la faiblesse du taux d’investissement en Côte d’Ivoire
:
"Nous avons un faible taux d’investissement de l’ordre de 21% du PIB contre souvent 100% dans les pays d’Asie ayant une vocation similaire. (…) La richesse créée est rapatriée par les multinationales, notamment françaises, sans réinvestissement significatif dans le pays."
Il critique également la stratégie du Président sortant :
"Elle repose sur une agriculture avec des technologies primitives d’un autre siècle, peu productive et avec une faible valeur ajoutée. (…) Sans un passage d’une économie primaire rurale à une économie industrielle, il est impossible de réduire significativement la pauvreté."
Quant aux relations avec l’Occident, Ahoua Don-Mello dénonce un système verrouillé:
"Le Sud global a pour rôle essentiel de fournir les matières premières aux industries du Nord. (…) Lorsque des présidents africains veulent changer les choses, ils subissent soit des rébellions, soit des coups d’État. Les cas récents de Mouammar Kadhafi et de Laurent Gbagbo en sont la preuve."
👉 Une interview exclusive à découvrir dans L’Afrique en Marche!
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify