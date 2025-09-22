https://fr.sputniknews.africa/20250922/une-affirmation-avec-beaucoup-de-retard-de-ce-qui-se-passe-a-gaza-1078534001.html
"Une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza"
"Une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza"
La Commission d'enquête de l'Onu a accusé officiellement Israël de génocide à Gaza. Des accusations balayées par Tel-Aviv qui a entamé récemment une opération militaire terrestre sur la ville de Gaza.
"Une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza"
La Commission d'enquête de l'Onu a accusé officiellement Israël de génocide à Gaza. Des accusations balayées par Tel-Aviv qui a entamé récemment une opération militaire terrestre sur la ville de Gaza. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain et le politologue marocain Abdelhak Najib a analysée la portée de ces accusations.
"C'est juste une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza depuis de nombreux mois, avec la famine, avec la politique de la soif, de la terre brûlée, avec pratiquement 90% des territoires réduits en ruines, avec plus de 70 000 morts, avec un nombre inimaginable d'enfants tués, de femmes âgées, d'hommes âgés qui ont été éliminés dans la bande de Gaza, et puis plus d'un million et demi de personnes déportées", a affirmé M.Najib.

"La commission de l'Onu qui demande à Benjamin Netanyahou et à sa direction de cesser le génocide, à la limite, il faut en rire, c'est ridicule. C'est comme si Benjamin Netanyahou et son cabinet écoutaient le monde. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont un plan et ils veulent y aller jusqu'au bout. Le plan est clair, c'est décimer la population palestinienne, en finir avec quelque chose qui s'appelle peuple palestinien, occuper les territoires et passer aux autres phases du grand plan d'Israël", a-t-il estimé.

Retrouvez également dans cette émission:

🎙 Marius Mensah, docteur béninois en droit international sur les activités de la CPI qui ciblent de manière disproportionnée les pays africains.
"Une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza"
14:06 22.09.2025
La Commission d'enquête de l'Onu a accusé officiellement Israël de génocide à Gaza. Des accusations balayées par Tel-Aviv qui a entamé récemment une opération militaire terrestre sur la ville de Gaza. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain et le politologue marocain Abdelhak Najib a analysée la portée de ces accusations.
"C'est juste une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza
depuis de nombreux mois, avec la famine, avec la politique de la soif, de la terre brûlée, avec pratiquement 90% des territoires réduits en ruines, avec plus de 70 000 morts, avec un nombre inimaginable d'enfants tués, de femmes âgées, d'hommes âgés qui ont été éliminés dans la bande de Gaza, et puis plus d'un million et demi de personnes déportées", a affirmé M.Najib.
"La commission de l'Onu qui demande à Benjamin Netanyahou et à sa direction de cesser le génocide, à la limite, il faut en rire, c'est ridicule. C'est comme si Benjamin Netanyahou et son cabinet écoutaient le monde. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont un plan et ils veulent y aller jusqu'au bout. Le plan est clair, c'est décimer la population palestinienne, en finir avec quelque chose qui s'appelle peuple palestinien, occuper les territoires et passer aux autres phases du grand plan d'Israël", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
🎙 Marius Mensah, docteur béninois en droit international sur les activités de la CPI qui ciblent de manière disproportionnée les pays africains.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
