La Commission d'enquête de l'Onu a accusé officiellement Israël de génocide à Gaza. Des accusations balayées par Tel-Aviv qui a entamé récemment une opération... 22.09.2025, Sputnik Afrique

"Une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza" Sputnik Afrique La Commission d'enquête de l'Onu a accusé officiellement Israël de génocide à Gaza. Des accusations balayées par Tel-Aviv qui a entamé récemment une opération militaire terrestre sur la ville de Gaza. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain et le politologue marocain Abdelhak Najib a analysée la portée de ces accusations.

"C'est juste une affirmation avec beaucoup de retard de ce qui se passe à Gaza depuis de nombreux mois, avec la famine, avec la politique de la soif, de la terre brûlée, avec pratiquement 90% des territoires réduits en ruines, avec plus de 70 000 morts, avec un nombre inimaginable d'enfants tués, de femmes âgées, d'hommes âgés qui ont été éliminés dans la bande de Gaza, et puis plus d'un million et demi de personnes déportées", a affirmé M.Najib.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Marius Mensah, docteur béninois en droit international sur les activités de la CPI qui ciblent de manière disproportionnée les pays africains.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

