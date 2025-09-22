https://fr.sputniknews.africa/20250922/moscou-est-pret-a-respecter-le-traite-start-apres-fevrier-2026-assure-poutine-1078532599.html
Moscou est prêt à respecter le traité START après février 2026, assure Poutine
Moscou est prêt à respecter le traité START après février 2026, assure Poutine
Les restrictions prévues par ce traité doivent prendre fin le 5 février 2026. Selon le chef du Kremlin, la Russie est prête à continuer à les respecter pendant...
2025
vladimir poutine, traité new start de 2010 (start 3)
Moscou est prêt à respecter le traité START après février 2026, assure Poutine
13:58 22.09.2025
Les restrictions prévues par ce traité doivent prendre fin le 5 février 2026. Selon le chef du Kremlin, la Russie est prête à continuer à les respecter pendant un an après cette date.