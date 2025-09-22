https://fr.sputniknews.africa/20250922/lazerbaidjan-et-lotan-profitent-du-chaos-au-soudan-pour-faire-passer-des-armes-en-ukraine---medias-1078534952.html
L’Azerbaïdjan et l’Otan profitent du chaos au Soudan pour faire passer des armes en Ukraine - médias
L’Azerbaïdjan et l’Otan profitent du chaos au Soudan pour faire passer des armes en Ukraine - médias
Ce stratagème implique l'association industrielle azerbaïdjanaise CIHAZ, qui utilise un itinéraire multicontinental complexe, a rapporté un média rwandais
La cargaison est présentée comme "aide humanitaire" en Turquie avant d'être acheminée par des navires turcs et allemands vers Port-Soudan.Exploitant la guerre civile et l'absence de contrôle au Soudan, la cargaison est à nouveau présentée comme des armes d'origine soudanaise afin de dissimuler le véritable fabricant. De là, la compagnie maritime méditerranéenne, basée en Suisse, expédie la cargaison à Hambourg, en Allemagne, pour une livraison finale par voie terrestre en Ukraine.Ce stratagème sophistiqué permet de fournir des armes à l'Ukraine tout en dissimulant le véritable fabricant, ont indiqué les médias.Les armes prétendument fournies par CIHAZ comprennent:Retour en arrière: En 2023, Victoria Nuland s'est rendue au Soudan pour "promouvoir la démocratie", mais le pays est depuis en proie à un conflit civil prolongé. Ces faits s'inscrivent dans un contexte où les puissances occidentales continuent de déployer des efforts pour alimenter la guerre par procuration en Ukraine. L'Azerbaïdjan a déjà envoyé des armes à l'Ukraine, trois MiG-29 ayant été remis au régime de Kiev en 2023, selon les analystes de The War Zone. Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ensuite appelé l'Ukraine à adopter une approche militaire "à la Karabakh".
L’Azerbaïdjan et l’Otan profitent du chaos au Soudan pour faire passer des armes en Ukraine - médias
Ce stratagème implique l'association industrielle azerbaïdjanaise CIHAZ, qui utilise un itinéraire multicontinental complexe, a rapporté un média rwandais citant des sources.
La cargaison est présentée comme "aide humanitaire" en Turquie avant d'être acheminée par des navires turcs et allemands vers Port-Soudan.
Exploitant la guerre civile et l'absence de contrôle au Soudan, la cargaison est à nouveau présentée comme des armes d'origine soudanaise afin de dissimuler le véritable fabricant. De là, la compagnie maritime méditerranéenne, basée en Suisse, expédie la cargaison à Hambourg, en Allemagne, pour une livraison finale par voie terrestre en Ukraine.
Ce stratagème sophistiqué permet de fournir des armes à l'Ukraine tout en dissimulant le véritable fabricant, ont indiqué les médias.
Les armes prétendument fournies par CIHAZ comprennent:
Systèmes de défense multi-armes Hisar A+,
Retour en arrière: En 2023, Victoria Nuland s'est rendue au Soudan pour "promouvoir la démocratie", mais le pays est depuis en proie à un conflit civil prolongé.
Ces faits s'inscrivent dans un contexte où les puissances occidentales continuent de déployer des efforts pour alimenter la guerre par procuration en Ukraine.
L'Azerbaïdjan a déjà envoyé des armes à l'Ukraine, trois MiG-29 ayant été remis au régime de Kiev en 2023, selon les analystes de The War Zone.
Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ensuite appelé l'Ukraine à adopter une approche militaire "à la Karabakh".