L’Azerbaïdjan et l’Otan profitent du chaos au Soudan pour faire passer des armes en Ukraine - médias

L'Azerbaïdjan et l'Otan profitent du chaos au Soudan pour faire passer des armes en Ukraine - médias

Ce stratagème implique l'association industrielle azerbaïdjanaise CIHAZ, qui utilise un itinéraire multicontinental complexe, a rapporté un média rwandais... 22.09.2025, Sputnik Afrique

La cargaison est présentée comme "aide humanitaire" en Turquie avant d'être acheminée par des navires turcs et allemands vers Port-Soudan.Exploitant la guerre civile et l'absence de contrôle au Soudan, la cargaison est à nouveau présentée comme des armes d'origine soudanaise afin de dissimuler le véritable fabricant. De là, la compagnie maritime méditerranéenne, basée en Suisse, expédie la cargaison à Hambourg, en Allemagne, pour une livraison finale par voie terrestre en Ukraine.Ce stratagème sophistiqué permet de fournir des armes à l'Ukraine tout en dissimulant le véritable fabricant, ont indiqué les médias.Les armes prétendument fournies par CIHAZ comprennent:Retour en arrière: En 2023, Victoria Nuland s'est rendue au Soudan pour "promouvoir la démocratie", mais le pays est depuis en proie à un conflit civil prolongé. Ces faits s'inscrivent dans un contexte où les puissances occidentales continuent de déployer des efforts pour alimenter la guerre par procuration en Ukraine. L'Azerbaïdjan a déjà envoyé des armes à l'Ukraine, trois MiG-29 ayant été remis au régime de Kiev en 2023, selon les analystes de The War Zone. Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ensuite appelé l'Ukraine à adopter une approche militaire "à la Karabakh".

ukraine, afrique, soudan, azerbaïdjan