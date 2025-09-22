https://fr.sputniknews.africa/20250922/lafrique-a-besoin-dun-leadership-comme-celui-de-patrice-lumumba-pour-prosperer---homme-politique-1078519451.html
L'Afrique a besoin d'un leadership comme celui de Patrice Lumumba pour prospérer - homme politique
L'Afrique a besoin d'un leadership comme celui de Patrice Lumumba pour prospérer - homme politique
L'Afrique a besoin d'un leadership comme celui de Patrice Lumumba pour prospérer - homme politique
07:58 22.09.2025 (Mis à jour: 09:04 22.09.2025)
L'Afrique, malgré sa libération symbolique du colonialisme, reste dominée par le néocolonialisme, et de nombreux dirigeants influents ont été tués ou marginalisés, a déclaré George Galloway, homme politique, écrivain et journaliste britannique, à Sputnik Afrique lors du Festival mondial de la jeunesse.
L'Afrique a besoin de ses propres médias, penseurs et dirigeants parlant sa propre langue, mettant fin à sa dépendance envers les anciennes puissances coloniales, selon Galloway.
Il s'est interrogé sur les raisons de la soumission de l'Afrique à l'Occident, tout en rappelant Macron et Starmer, dont les compatriotes désapprouvent les systèmes imposés.
"Un nouveau Bandung": Il a également évoqué le renouveau de l'esprit du Mouvement des non-alignés, né à Bandung dans les années 1950. Galloway a souligné que l'émergence actuelle de la Russie, de la Chine et d'autres pays des BRICS et de l'OCS offre une alternative à un monde autrefois unipolaire.
"Soyez non aligné. Suivez votre propre voie. Privilégiez les intérêts de votre pays plutôt que ceux des autres", a-t-il déclaré.