L'Afrique a besoin d'un leadership comme celui de Patrice Lumumba pour prospérer - homme politique

L'Afrique a besoin d'un leadership comme celui de Patrice Lumumba pour prospérer - homme politique

L'Afrique, malgré sa libération symbolique du colonialisme, reste dominée par le néocolonialisme, et de nombreux dirigeants influents ont été tués ou... 22.09.2025, Sputnik Afrique

L'Afrique a besoin de ses propres médias, penseurs et dirigeants parlant sa propre langue, mettant fin à sa dépendance envers les anciennes puissances coloniales, selon Galloway. Il s'est interrogé sur les raisons de la soumission de l'Afrique à l'Occident, tout en rappelant Macron et Starmer, dont les compatriotes désapprouvent les systèmes imposés."Un nouveau Bandung": Il a également évoqué le renouveau de l'esprit du Mouvement des non-alignés, né à Bandung dans les années 1950. Galloway a souligné que l'émergence actuelle de la Russie, de la Chine et d'autres pays des BRICS et de l'OCS offre une alternative à un monde autrefois unipolaire.

