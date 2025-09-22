https://fr.sputniknews.africa/20250922/charlie-kirk-etait-lune-des-voix-les-plus-pro-russes-aux-usa---un-haut-responsable-russe-1078519553.html

Charlie Kirk "était l'une des voix les plus pro-russes" aux USA - un haut responsable russe

Charlie Kirk "était l'une des voix les plus pro-russes" aux USA - un haut responsable russe

22.09.2025

Tué par balle, ce partisan de Trump "appelait à des relations constructives avec la Russie et s'opposait aux ventes d'armes américaines à l'Ukraine", a déclaré Kirill Dmitriev, envoyé spécial du président russe pour la coopération économique.Le responsable a également rappelé les propos de Charlie Kirk concernant la rupture des projets d'accord sur l'Ukraine par l'administration Biden lors des négociations à Istanbul au printemps 2022. De plus, l'activiste s'opposait aux livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. La cérémonie d'adieu à Kirk s'est déroulée le 21 septembreen Arizona avec la participation de Donald Trump, du secrétaire d'État Marco Rubio, du chef du Pentagone Pete Hegseth et d'Elon Musk. Environ 200 000 personnes y ont pris part.Points forts de la cérémonie: Trump a admis que, contrairement à Kirk, il déteste ses adversaires et ne leur souhaite pas du bien.Il a promis que le ministère américain de la Justice trouvera des instigateurs d’attaques contre les conservateurs."Le mal rôde toujours parmi nous" - JD Vance."Après la mort de Charlie Kirk, nous avons vu certains des aspects les plus affreux de l’humanité. Nous avons vu des gens justifier son meurtre et célébrer sa mort", a déclaré le vice-président. Charlie a créé Turning Point pour aider les jeunes hommes comme son meurtrier - Erika Kirk. "Les jeunes hommes qui ont le sentiment de n’avoir aucune direction, aucun but, aucune foi et aucune raison de vivre… tout comme celui qui lui a ôté la vie… Ce jeune homme, je lui pardonne", a indiqué la veuve de Kirk.

