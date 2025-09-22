https://fr.sputniknews.africa/20250922/afrique-en-scene-a-moscou-pour-le-concours-de-chant-intervision--4-pays-1-reve-1078525966.html
Afrique en scène à Moscou pour le concours de chant Intervision- 4 pays, 1 rêve
De l'Éthiopie au Kenya, en passant par Madagascar et l'Afrique du Sud: découvrez les confessions, les espoirs et les croyances des artistes africains venus...
russie: terre de culture
podcasts
russie
intervision
De l’Éthiopie au Kenya, en passant par Madagascar et l’Afrique du Sud: découvrez les confessions, les espoirs et les croyances des artistes africains venus présenter leur culture… et peut-être remporter le trophée suprême !
- Netsanet Sultan chantera sous la bénédiction de Sainte Marie.- Denise & D-Lain misent sur le numéro 13 et sur le destin.- Mzansi Jikelele ne vient pas pour jouer… mais pour gagner.- Natasha Sanaipei Tande du Kenya célèbre l’amour vrai avec “Flavor”.Écoutez les voix du Sud global résonner à Moscou.Likez, partagez, commentez : Qui soutenez-vous ? Quelle chanson vous a touché ?Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
russie
De l’Éthiopie au Kenya, en passant par Madagascar et l’Afrique du Sud: découvrez les confessions, les espoirs et les croyances des artistes africains venus présenter leur culture… et peut-être remporter le trophée suprême !
- Netsanet Sultan chantera sous la bénédiction de Sainte Marie.
- Denise & D-Lain misent sur le numéro 13 et sur le destin.
- Mzansi Jikelele ne vient pas pour jouer… mais pour gagner.
- Natasha Sanaipei Tande du Kenya célèbre l’amour vrai avec “Flavor”.
“La Russie s’ouvre au monde… et nous, on y va avec notre âme.”
Écoutez les voix du Sud global résonner à Moscou.
Likez, partagez, commentez : Qui soutenez-vous ? Quelle chanson vous a touché ?
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify