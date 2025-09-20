https://fr.sputniknews.africa/20250920/le-president-traore-recoit-lavant-projet-de-texte-juridique-du-parlement-confederal-1078451418.html

Le Président Traoré reçoit l'avant-projet de texte juridique du parlement confédéral

Le document lui a été remis par les chefs des parlements des pays de l'AES, à l'issue d'une réunion tenue à Ouagadougou, consacrée à l'élaboration du projet... 20.09.2025, Sputnik Afrique

Le texte devrait être ensuite transmis aux dirigeants du Mali et du Niger, pour qu'il soit "examiné" et "adopté pour une mise en place rapide des sessions du parlement confédéral", a expliqué le président du parlement burkinabè, Ousmane Bougouma. Objectifs du parlement confédéral, selon la presse locale:

