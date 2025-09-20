Afrique
Le Président Traoré reçoit l'avant-projet de texte juridique du parlement confédéral
Le Président Traoré reçoit l'avant-projet de texte juridique du parlement confédéral
Le document lui a été remis par les chefs des parlements des pays de l'AES, à l'issue d'une réunion tenue à Ouagadougou, consacrée à l'élaboration du projet...
afrique
ibrahim traoré
burkina faso
alliance des états du sahel (aes)
mali
niger
Le texte devrait être ensuite transmis aux dirigeants du Mali et du Niger, pour qu'il soit "examiné" et "adopté pour une mise en place rapide des sessions du parlement confédéral", a expliqué le président du parlement burkinabè, Ousmane Bougouma. Objectifs du parlement confédéral, selon la presse locale:
afrique, ibrahim traoré, burkina faso, alliance des états du sahel (aes), mali, niger
afrique, ibrahim traoré, burkina faso, alliance des états du sahel (aes), mali, niger

Le Président Traoré reçoit l'avant-projet de texte juridique du parlement confédéral

07:57 20.09.2025
Le document lui a été remis par les chefs des parlements des pays de l'AES, à l'issue d'une réunion tenue à Ouagadougou, consacrée à l'élaboration du projet, annonce la présidence burkinabè.
Le texte devrait être ensuite transmis aux dirigeants du Mali et du Niger, pour qu'il soit "examiné" et "adopté pour une mise en place rapide des sessions du parlement confédéral", a expliqué le président du parlement burkinabè, Ousmane Bougouma.
Objectifs du parlement confédéral, selon la presse locale:
répondre de manière coordonnée aux défis régionaux
poser les bases d’une gouvernance partagée
renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la sécurité
la gestion des ressources naturelles.
