La Guinée se dote d'une note souveraine B+ avec perspective stable

Dans son nouveau rapport, l'agence internationale de notation Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la Guinée sa première note souveraine, fixée à B+ avec... 20.09.2025, Sputnik Afrique

Cette évaluation repose sur la solide position minière du pays, notamment le projet Simandou, appelé à devenir le plus grand gisement de fer au monde, ainsi que sur l’amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques. De même, l’inflation s’est repliée à 3,5% contre 11,7% auparavant, tandis que le déficit budgétaire projeté devrait rester inférieur à 3% du PIB.Par ailleurs, la Guinée a procédé au rebasage de son PIB avec l’appui de la Banque africaine de développement, du FMI et de la Banque mondiale. Cette révision a porté le PIB 2024 à 36,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 50%, hissant ainsi le pays au 2ème rang des économies d’Afrique de l’Ouest.Pour le ministre directeur de cabinet du président et président du Comité Stratégie Simandou, Diaba Diakité, "cette notation constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du Programme Simandou 2040, en offrant une base solide pour mobiliser les financements internationaux nécessaires aux projets stratégiques du pays".

