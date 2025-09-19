https://fr.sputniknews.africa/20250919/une-nouvelle-axe-nee-dans-le-desert-ce-que-change-le-rapprochement-tchad-algerie-1078410027.html

Un nouvel axe né dans le désert: ce que change le rapprochement Tchad-Algérie

Le rapprochement entre N’Djamena et Alger dépasse le simple protocole diplomatique. Entre diplomatie, sécurité, économie et souveraineté, le partenariat qui se... 19.09.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la portée stratégique du rapprochement entre le Tchad et l’Algérie.Selon le géopolitologue tchadien, Docteur Djamal Ali Mahamat, cette alliance ne se limite pas à des accords diplomatiques, mais ouvre la voie à une coopération multisectorielle décisive.Des appuis réciproques sur la scène internationale aux perspectives économiques liées aux ressources naturelles tchadiennes, en passant par les défis sécuritaires communs dans la zone saharienne, ce partenariat marque un tournant. Pour lui, il ne s’agit pas seulement de bilatéralisme, mais d’un levier régional qui pourrait renforcer la voix de l’Afrique dans un monde en mutation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

