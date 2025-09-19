https://fr.sputniknews.africa/20250919/une-nouvelle-axe-nee-dans-le-desert-ce-que-change-le-rapprochement-tchad-algerie-1078410027.html
Un nouvel axe né dans le désert: ce que change le rapprochement Tchad-Algérie
Un nouvel axe né dans le désert: ce que change le rapprochement Tchad-Algérie
Sputnik Afrique
Le rapprochement entre N’Djamena et Alger dépasse le simple protocole diplomatique. Entre diplomatie, sécurité, économie et souveraineté, le partenariat qui se... 19.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-19T10:37+0200
2025-09-19T10:37+0200
2025-09-19T11:20+0200
avenir souverain
podcasts
tchad
algérie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078409795_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_47bf93dba0547e01cdb9f467f700ad9b.jpg
Une nouvelle axe née dans le désert: ce que change le rapprochement Tchad-Algérie
Sputnik Afrique
Le rapprochement entre N’Djamena et Alger dépasse le simple protocole diplomatique. Entre diplomatie, sécurité, économie et souveraineté, le partenariat qui se dessine entre le Tchad et l’Algérie pourrait redéfinir les équilibres dans la région sahélo-saharienne.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la portée stratégique du rapprochement entre le Tchad et l’Algérie.Selon le géopolitologue tchadien, Docteur Djamal Ali Mahamat, cette alliance ne se limite pas à des accords diplomatiques, mais ouvre la voie à une coopération multisectorielle décisive.Des appuis réciproques sur la scène internationale aux perspectives économiques liées aux ressources naturelles tchadiennes, en passant par les défis sécuritaires communs dans la zone saharienne, ce partenariat marque un tournant. Pour lui, il ne s’agit pas seulement de bilatéralisme, mais d’un levier régional qui pourrait renforcer la voix de l’Afrique dans un monde en mutation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
tchad
algérie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078409795_152:0:1127:731_1920x0_80_0_0_0e43a18da9869116b7958c69351efb62.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, tchad, algérie, аудио
podcasts, tchad, algérie, аудио
Un nouvel axe né dans le désert: ce que change le rapprochement Tchad-Algérie
10:37 19.09.2025 (Mis à jour: 11:20 19.09.2025)
Le rapprochement entre N’Djamena et Alger dépasse le simple protocole diplomatique. Entre diplomatie, sécurité, économie et souveraineté, le partenariat qui se dessine entre le Tchad et l’Algérie pourrait redéfinir les équilibres dans la région sahélo-saharienne.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain
, nous revenons sur la portée stratégique du rapprochement entre le Tchad et l’Algérie
.
Selon le géopolitologue tchadien, Docteur Djamal Ali Mahamat, cette alliance ne se limite pas à des accords diplomatiques, mais ouvre la voie à une coopération multisectorielle décisive.
Des appuis réciproques sur la scène internationale aux perspectives économiques liées aux ressources naturelles tchadiennes
, en passant par les défis sécuritaires communs dans la zone saharienne, ce partenariat marque un tournant. Pour lui, il ne s’agit pas seulement de bilatéralisme, mais d’un levier régional qui pourrait renforcer la voix de l’Afrique dans un monde en mutation.
“Grâce à l’expérience industrielle de l’Algérie, nous pouvons transformer nos ressources localement, créer de la valeur ajoutée et surtout des emplois pour nos jeunesses. Le désenclavement routier vers la Méditerranée, la coopération énergétique, la sécurité alimentaire et la lutte commune contre les menaces sahariennes font partie des chantiers prioritaires. Nous avons aujourd’hui la fondation, la volonté politique et les ressources pour construire ensemble un partenariat fort, équilibré et durable”, affirme Djamal Ali Mahamat.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify