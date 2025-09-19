https://fr.sputniknews.africa/20250919/lindustrie-du-futur-au-centre-du-forum-cloud-cities-des-brics-a-moscou-1078434722.html

L'industrie du futur au centre du forum Cloud Cities des BRICS à Moscou

La session Industrie actuelle dans les mégapoles numériques s'est tenue dans le cadre du Forum Cloud Cities des BRICS. 19.09.2025, Sputnik Afrique

Les principaux thèmes abordés étaient le développement de la robotique, de l'automatisation industrielle et de l'intelligence artificielle, qui constituent le cadre technologique des villes du futur, selon le service de presse du Département des investissements et de la politique industrielle de Moscou.Des représentants de Russie, de Chine, d'Inde et de France – stratèges urbains, chefs d'entreprise et experts urbains – ont participé à la discussion.Moscou est un leader mondial dans la mise en œuvre de solutions innovantes de pointe. La ville développe non seulement ses propres installations de production de haute technologie, mais noue également des partenariats qui renforcent sa position sur le marché mondial."Aujourd'hui, Moscou n'est pas seulement une métropole, mais un centre de développement industriel et d'attraction d'investissements. La coopération internationale devient une priorité absolue pour nous. Les produits des entreprises moscovites sont compétitifs et recherchés à l'étranger, et la ville est ouverte aux investissements directs. Ce format de coopération permet aux entreprises industrielles moscovites de pénétrer de nouveaux marchés, et nos partenaires ont la possibilité de localiser leur production dans l'une des villes les plus dynamiques au monde", a déclaré Olga Vidanova, directrice adjointe du Département des investissements et de la politique industrielle de Moscou.Dmitry Chanine, PDG de Geltek-Medika, a indiqué que les cosmétiques moscovites conquièrent de plus en plus le marché international. Vladimir Krikouchenko, PDG de NexTouch, a souligné que de nombreux partenaires étrangers sont ravis de visiter les sites de production moscovites et de constater la haute qualité de leurs produits. L'un des facteurs clés de la création de produits de haute qualité est le soutien complet de la ville, notamment la localisation de la production dans la zone économique spéciale Technopolis de Moscou. Les habitants de la zone économique spéciale de Moscou bénéficient de nombreuses incitations fiscales et d'une infrastructure industrielle prête à l'emploi, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur la production de produits de haute technologie. Ivan Gnatiouk, cofondateur et directeur du développement de NPK Simba, a souligné qu'il est aujourd'hui particulièrement important de développer la production nationale, notamment la production de batteries lithium-ion, car cela permet une mise en œuvre plus rapide des nouvelles technologies sans dépendre de partenaires étrangers."Malgré les différences de stratégies nationales et de taille des métropoles, toutes les villes sont confrontées à des défis similaires, notamment la croissance démographique, la nécessité d'un développement durable et la numérisation généralisée. Par conséquent, la coopération internationale devient non seulement utile, mais aussi stratégiquement essentielle. Les initiatives conjointes, l'échange d'expériences et de solutions technologiques contribuent à accélérer la modernisation des infrastructures, à améliorer l'efficacité des processus technologiques et à ouvrir de nouveaux horizons de croissance industrielle ", a déclaré Polina Pavlova, modératrice de la session et conseillère du ministre du gouvernement de Moscou et responsable du service de presse du Département des investissements et de la politique industrielle.

