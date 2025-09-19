https://fr.sputniknews.africa/20250919/le-benin-augmente-son-budget-pour-2026-1078403307.html
Le Bénin augmente son budget pour 2026 afin de renforcer plusieurs secteurs majeurs
Le Bénin augmente son budget pour 2026 afin de renforcer plusieurs secteurs majeurs
Le Bénin augmente son budget pour 2026 afin de renforcer plusieurs secteurs majeurs
08:00 19.09.2025 (Mis à jour: 08:02 19.09.2025)
Le Conseil des ministres du Bénin a adopté, récemment, le projet de Loi de finances au titre de l'exercice 2026, avec à la clé un budget général en hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente.
Le projet de Loi de finances 2026 "s’équilibre en ressources et en charges à 3.783,984 milliards de FCFA (6,75 milliards USD), contre 3.551,005 milliards de FCFA pour 2025, alors que le taux d’inflation devrait être maîtrisé autour de 2%, en dessous de la norme communautaire de 3% de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)", indique le compte rendu dudit Conseil.
Les dépenses à sensibilité sociale représenteraient 42% du budget général, précise la même source, ajoutant que cette Loi de finances 2026, qui sera présentée à l’Assemblée nationale pour adoption, vise à poursuivre les "actions de diversification de l’économie par le développement du secteur industriel et des infrastructures, ainsi que le renforcement du capital humain".
Elle tend également à renforcer les investissements dans plusieurs secteurs majeurs, notamment la santé, l’énergie, la protection sociale, le numérique et le développement du savoir et de la connaissance.
Le projet prévoit, par ailleurs le financement des activités liées aux élections générales de 2026 pour lesquelles les ressources sont déjà mobilisées, d'après le gouvernement.
Cette Loi de finances 2026 intervient dans un contexte où le Bénin enregistre une croissance économique soutenue, avec un taux de 7,5% en 2024, selon les chiffres du Fonds Monétaire International (FMI), alors que les prévisions initiales étaient de 6,5%.