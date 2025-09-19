https://fr.sputniknews.africa/20250919/-le-niger-dissout-400-societes-de-securite-privee-1078403223.html
Le Niger dissout 400 sociétés de sécurité privée
Cette décision vise à rétablir l’ordre et la légalité dans un domaine jugé sensible pour la sécurité nationale, notent les médias locaux. L'arrêt a été signé... 19.09.2025, Sputnik Afrique
Cette décision vise à rétablir l’ordre et la légalité dans un domaine jugé sensible pour la sécurité nationale, notent les médias locaux. L'arrêt a été signé le 18 septembre par le gouvernement du pays.