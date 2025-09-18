Afrique
Le Nigéria condamne les actions d'Israël à Gaza et appelle à une solution à deux États
Le Nigéria condamne les actions d'Israël à Gaza et appelle à une solution à deux États
Sputnik Afrique
"La Palestine et Israël ont tous deux le droit d'exister. Nous sommes totalement opposés à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est une situation à laquelle... 18.09.2025
M.Tuggar a souligné la "profonde préoccupation" d'Abuja concernant le conflit et ses conséquences, en particulier les souffrances des civils. "Rien ne justifie la famine de personnes innocentes, la perte de membres d'enfants innocents qui n'ont rien fait de mal", a-t-il indiqué. Le Nigéria a toujours appelé à une solution à deux États, a rappelé le chef de la diplomatie. Il a également condamné les attaques menées par Israël contre le Qatar et ailleurs. L'interview a été organisée avec le concours de la représentation commerciale de Russie au Nigéria.
Actus
Le Nigéria condamne les actions d'Israël à Gaza et appelle à une solution à deux États

09:19 18.09.2025
Yusuf Maitama Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères
Exclusif
"La Palestine et Israël ont tous deux le droit d'exister. Nous sommes totalement opposés à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est une situation à laquelle chaque être humain devrait s'opposer", a déclaré Yusuf Maitama Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères à Sputnik Afrique.
M.Tuggar a souligné la "profonde préoccupation" d'Abuja concernant le conflit et ses conséquences, en particulier les souffrances des civils.
"Rien ne justifie la famine de personnes innocentes, la perte de membres d'enfants innocents qui n'ont rien fait de mal", a-t-il indiqué.
Le Nigéria a toujours appelé à une solution à deux États, a rappelé le chef de la diplomatie.
Il a également condamné les attaques menées par Israël contre le Qatar et ailleurs.
L'interview a été organisée avec le concours de la représentation commerciale de Russie au Nigéria.
