https://fr.sputniknews.africa/20250918/desormais-les-etats-du-sahel-parlent-dune-seule-voix-au-niveau-international-1078376522.html

"Désormais, les États du Sahel parlent d'une seule voix au niveau international"

"Désormais, les États du Sahel parlent d'une seule voix au niveau international"

Sputnik Afrique

Le 16 septembre 2023, le pacte du Liptako Gourma signé par le Mali, le Niger et le Burkina Faso actait la naissance de l'AES. Pour Zone de Contact, Bakary... 18.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-18T14:45+0200

2025-09-18T14:45+0200

2025-09-18T14:47+0200

zone de contact

podcasts

alliance des états du sahel (aes)

sahel

indépendance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/12/1078375082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86831cdc17260d0ab44a8e0f5ab8b3b5.jpg

"Désormais, les États du Sahel parlent d'une seule voix au niveau international" Sputnik Afrique Le 16 septembre 2023, le pacte du Liptako Gourma signé par le Mali, le Niger et le Burkina Faso actait la naissance de l'AES. Pour Zone de Contact, Bakary Traoré, expert en communication et analyste géopolitique du Sahel, a dressé le bilan des réalisations majeures de l'Alliance, 2 ans après sa création.

Retrouvez également dans cette émission:- Abdoulaye Diallo, président du réseau des communicateurs, bloggeurs et activistes professionnels du Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, alliance des états du sahel (aes), sahel, indépendance, аудио