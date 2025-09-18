https://fr.sputniknews.africa/20250918/desormais-les-etats-du-sahel-parlent-dune-seule-voix-au-niveau-international-1078376522.html
"Désormais, les États du Sahel parlent d'une seule voix au niveau international"
Le 16 septembre 2023, le pacte du Liptako Gourma signé par le Mali, le Niger et le Burkina Faso actait la naissance de l'AES. Pour Zone de Contact, Bakary Traoré, expert en communication et analyste géopolitique du Sahel, a dressé le bilan des réalisations majeures de l'Alliance, 2 ans après sa création.
Retrouvez également dans cette émission:- Abdoulaye Diallo, président du réseau des communicateurs, bloggeurs et activistes professionnels du Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Le 16 septembre 2023, le pacte du Liptako Gourma signé par le Mali, le Niger et le Burkina Faso actait la naissance de l'AES. Pour Zone de Contact, Bakary Traoré, expert en communication et analyste géopolitique du Sahel, a dressé le bilan des réalisations majeures de l'Alliance, 2 ans après sa création.
"Le bilan des deux années d'existence de l'AES est globalement positif, même si bien sûr, les défis restent à relever", a déclaré M.Traoré. "Au-delà du plan militaire, économique et culturel, il faut souligner aussi les avancées sur le plan diplomatique. Désormais, les États du Sahel parlent d'une seule voix au niveau international".
Retrouvez également dans cette émission:
- Abdoulaye Diallo, président du réseau des communicateurs, bloggeurs et activistes professionnels du Mali.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
