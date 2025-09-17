https://fr.sputniknews.africa/20250917/intervision-cest-la-russie-qui-essaie-de-tendre-la-main-au-reste-du-monde-1078334559.html

Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"

Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"

L'Intervision renaît de ses cendres. Le concours musical fait son retour à Moscou 17 ans après la dernière édition. Au micro de Sputnik Afrique, Natasha... 17.09.2025

Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde" Sputnik Afrique L'Intervision renaît de ses cendres. Le concours musical fait son retour à Moscou 17 ans après la dernière édition. Au micro de Sputnik Afrique, Natasha Sanaipei Tande, qui représentera le Kenya à l'Intervision nous a partagé ses impressions.

"Je pense que c'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde. Et vous leur dites : " Regardez, nous sommes là, nous voulons établir des partenariats, nous voulons être amis. " Et je pense que c'est ça qui est important. La Russie tente de se rapprocher du reste du monde, et je trouve cela formidable, car autrefois, on nous présentait la Russie comme un ennemi, comme un pays négatif", a déclaré la chanteuse Natasha Sanaipei Tande.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Denise et D-Lain, chanteurs malgaches, et Mzansi Jikelele, groupe sud-africain, à l'occasion du concours Intervision qui aura lieu à Moscou le 20 septembre prochain.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

