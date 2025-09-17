Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20250917/intervision-cest-la-russie-qui-essaie-de-tendre-la-main-au-reste-du-monde-1078334559.html
Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"
Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"
Sputnik Afrique
L'Intervision renaît de ses cendres. Le concours musical fait son retour à Moscou 17 ans après la dernière édition. Au micro de Sputnik Afrique, Natasha... 17.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-17T09:58+0200
2025-09-17T10:03+0200
zone de contact
podcasts
russie
concours
groupe musical
intervision
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/11/1078334387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb62207cc55d99a6a081f4697b3d86a7.jpg
Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"
Sputnik Afrique
L'Intervision renaît de ses cendres. Le concours musical fait son retour à Moscou 17 ans après la dernière édition. Au micro de Sputnik Afrique, Natasha Sanaipei Tande, qui représentera le Kenya à l'Intervision nous a partagé ses impressions.
"Je pense que c'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde. Et vous leur dites : " Regardez, nous sommes là, nous voulons établir des partenariats, nous voulons être amis. " Et je pense que c'est ça qui est important. La Russie tente de se rapprocher du reste du monde, et je trouve cela formidable, car autrefois, on nous présentait la Russie comme un ennemi, comme un pays négatif", a déclaré la chanteuse Natasha Sanaipei Tande.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Denise et D-Lain, chanteurs malgaches, et Mzansi Jikelele, groupe sud-africain, à l'occasion du concours Intervision qui aura lieu à Moscou le 20 septembre prochain.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/11/1078334387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21024720eb1bc4f5f2b41e26f733becd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, russie, concours, groupe musical, intervision, аудио
podcasts, russie, concours, groupe musical, intervision, аудио

Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"

09:58 17.09.2025 (Mis à jour: 10:03 17.09.2025)
Zone de Contact
Intervision: "C'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
L'Intervision renaît de ses cendres. Le concours musical fait son retour à Moscou 17 ans après la dernière édition. Au micro de Sputnik Afrique, Natasha Sanaipei Tande, qui représentera le Kenya à l'Intervision nous a partagé ses impressions.
"Je pense que c'est la Russie qui essaie de tendre la main au reste du monde. Et vous leur dites : " Regardez, nous sommes là, nous voulons établir des partenariats, nous voulons être amis. " Et je pense que c'est ça qui est important. La Russie tente de se rapprocher du reste du monde, et je trouve cela formidable, car autrefois, on nous présentait la Russie comme un ennemi, comme un pays négatif", a déclaré la chanteuse Natasha Sanaipei Tande.

" Je ne vais pas vous mentir, c'est très important pour moi. Je ne me suis jamais produite sur une scène internationale comme celle-là, et j'ai peur, je suis anxieuse, je suis excitée parce que je veux que le reste du monde m'entende. Mais je suis aussi impatiente de découvrir ce que la Russie et le reste du monde ont à offrir", a ajouté la chanteuse kényane.

Retrouvez également dans cette émission:
🎙 Denise et D-Lain, chanteurs malgaches, et Mzansi Jikelele, groupe sud-africain, à l'occasion du concours Intervision qui aura lieu à Moscou le 20 septembre prochain.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала