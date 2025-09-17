https://fr.sputniknews.africa/20250917/cemac-nos-dirigeants-doivent-rompre-avec-le-neocolonialisme-selon-un-expert-camerounais-1078336517.html
CEMAC: "Nos dirigeants doivent rompre avec le néocolonialisme", selon un expert camerounais
CEMAC: “Nos dirigeants doivent rompre avec le néocolonialisme”, selon un expert camerounais
17.09.2025
CEMAC: “Nos dirigeants doivent rompre avec le néocolonialisme”, selon un expert camerounais
La conférence des chefs d'État de la CEMAC, tenue à Bangui, a ravivé les débats sur l'avenir monétaire et économique de l'Afrique centrale. Avec le franc CFA toujours au cœur des tensions, la question de la souveraineté monétaire s'impose comme une urgence.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue à Bangui. Selon Jean-René Ndouma, expert camerounais en marché financier et finance digitale, la question monétaire demeure le nœud gordien des économies d'Afrique centrale.Pour lui, le franc CFA est bien plus qu'un simple outil de change : il est au cœur du manque chronique de devises, freinant le développement de la région. Ce constat, ajoute-t-il, devrait pousser les dirigeants à des choix courageux, capables de briser les logiques néocoloniales et de redonner aux peuples une souveraineté véritable. Mais au-delà des chiffres et des mécanismes financiers, Ndouma rappelle que tout est une affaire de volonté politique, de courage face aux multinationales et de vision panafricaine pour construire un avenir différent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
CEMAC: “Nos dirigeants doivent rompre avec le néocolonialisme”, selon un expert camerounais
10:45 17.09.2025 (Mis à jour: 10:49 17.09.2025)
La conférence des chefs d’État de la CEMAC, tenue à Bangui, a ravivé les débats sur l’avenir monétaire et économique de l’Afrique centrale. Avec le franc CFA toujours au cœur des tensions, la question de la souveraineté monétaire s’impose comme une urgence.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la conférence des chefs d’État de la CEMAC
qui s’est tenue à Bangui. Selon Jean-René Ndouma
, expert camerounais en marché financier et finance digitale, la question monétaire demeure le nœud gordien des économies d’Afrique centrale.
Pour lui, le franc CFA est bien plus qu’un simple outil de change : il est au cœur du manque chronique de devises, freinant le développement de la région. Ce constat, ajoute-t-il, devrait pousser les dirigeants à des choix courageux, capables de briser les logiques néocoloniales et de redonner aux peuples une souveraineté véritable. Mais au-delà des chiffres et des mécanismes financiers, Ndouma rappelle que tout est une affaire de volonté politique, de courage face aux multinationales et de vision panafricaine pour construire un avenir différent.
“La zone CEMAC a des chefs d'État qui, pour la plupart, n’ont plus rien à craindre pour poser des actes forts de rupture avec le néocolonialisme. C’est une question de courage : nos dirigeants doivent comprendre que nous n’avons plus besoin de multinationales qui pillent nos ressources et refusent de rapatrier les devises, alors même que nos pays en ont un besoin urgent. L’Afrique a désormais l’expertise pour gérer ses propres richesses sans brader son avenir”, affirme-t-il.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify