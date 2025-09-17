https://fr.sputniknews.africa/20250917/benin-la-production-industrielle-en-hausse-de-51-au-deuxieme-trimestre-2025-1078332348.html
Bénin: la production industrielle en hausse de 5,1% au deuxième trimestre 2025
Bénin: la production industrielle en hausse de 5,1% au deuxième trimestre 2025
La production industrielle du Bénin a enregistré une hausse de 5,1% au deuxième trimestre 2025, par rapport à la même période de l'année précédente, selon le... 17.09.2025
Ce document, élaboré par l'Institut national de la statistique et de la démographie, attribue cette performance à la bonne dynamique des industries manufacturières, en progression de 5,9%, portées notamment par les industries textiles avec une croissance de 42,0% et par les industries métalliques avec une hausse de 12,3%. "Les industries de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau affichent, pour leur part, une hausse de 3,9%", précise la même source, soulignant que les activités extractives ont reculé de 0,4 %.
La production industrielle du Bénin a enregistré une hausse de 5,1% au deuxième trimestre 2025, par rapport à la même période de l'année précédente, selon le bulletin de l'indice de prix de la production de l'industrie, publié mardi à Cotonou.
