Une enquête de l'ONU accuse Israël de "génocide" à Gaza

Une enquête de l'ONU accuse Israël de "génocide" à Gaza

Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un "génocide" à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de... 16.09.2025, Sputnik Afrique

La commission d'enquête a conclu que les autorités et les forces de sécurité israéliennes avaient commis "quatre des cinq actes génocidaires" définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide.À savoir: "meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe".Cette commission a conclu que le Président israélien, Isaac Herzog, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, avaient "incité à commettre un génocide et que les autorités israéliennes (n'avaient) pas pris de mesures" pour les en empêcher.Réaction d"IsraëlIsraël a rejeté mardi le rapport de la commission."Israël rejette catégoriquement ce rapport biaisé et mensonger et appelle à la dissolution immédiate de cette commission d'enquête", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Violents bombardements israéliens sur Gaza-villeLa ville de Gaza a été la cible de violents bombardements israéliens dans la nuit de mardi. L'opération a commencé avec des frappes initiales de l'armée de l'air israélienne sur la ville, suivies par l'entrée des chars. Selon Ynet, en seulement vingt minutes, Gaza a été attaquée 37 fois, y compris par hélicoptère. 62 personnes ont été tuées, rapporte WAFA.

