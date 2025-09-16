Afrique
https://fr.sputniknews.africa/20250916/crise-politique-en-france-ce-premier-ministre-napportera-aucune-stabilite-1078304866.html
Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"
Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"
Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou au poste de Premier ministre en France dans un contexte de crise politique. Pour Sputnik Afrique, l'ex-eurodéputé... 16.09.2025
Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"
Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou au poste de Premier ministre en France dans un contexte de crise politique. Pour Sputnik Afrique, l'ex-eurodéputé français Aymeric Chauprade a réagi à cette nomination.
"Évidemment, c'est une instabilité politique extrême et ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité. C'est une rustine, quelqu'un qui sert à tenir... La roue est crevée, mais il sert à tenir jusqu'au bout du mandat de Macron", a déclaré le politologue français Aymeric Chauprade au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la dégradation de la note de la France par Fitch;🎙 André Sylvain Konan, consultant politique, analyste, fondateur de l'hebdomadaire Ivoir'Hebdo, sur les raisons du refus des candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à l'élection présidentielle ivoirienne par le Conseil Constitutionnel.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"

Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"
Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou au poste de Premier ministre en France dans un contexte de crise politique. Pour Sputnik Afrique, l'ex-eurodéputé français Aymeric Chauprade a réagi à cette nomination.
"Évidemment, c'est une instabilité politique extrême et ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité. C'est une rustine, quelqu'un qui sert à tenir... La roue est crevée, mais il sert à tenir jusqu'au bout du mandat de Macron", a déclaré le politologue français Aymeric Chauprade au micro de Zone de Contact.
"Macron est totalement hors sol, il est complètement déconnecté maintenant des Français, il n'est pas lucide sur la situation, c'est évident. Et donc il continue à nommer des gens qui sont de son sillage, qui sont issus de sa mouvance, sans prendre en compte le besoin de changement, qui est très fort en France", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
🎙 Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la dégradation de la note de la France par Fitch;
🎙 André Sylvain Konan, consultant politique, analyste, fondateur de l'hebdomadaire Ivoir'Hebdo, sur les raisons du refus des candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à l'élection présidentielle ivoirienne par le Conseil Constitutionnel.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
