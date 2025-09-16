https://fr.sputniknews.africa/20250916/crise-politique-en-france-ce-premier-ministre-napportera-aucune-stabilite-1078304866.html

Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"

Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité"

Sputnik Afrique

Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou au poste de Premier ministre en France dans un contexte de crise politique. Pour Sputnik Afrique, l'ex-eurodéputé... 16.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-16T13:22+0200

2025-09-16T13:22+0200

2025-09-16T13:24+0200

zone de contact

podcasts

france

sébastien lecornu

crise politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/10/1078304681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a7e7bc8dd4401cc683f68586738d34d.jpg

Crise politique en France: "Ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité" Sputnik Afrique Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou au poste de Premier ministre en France dans un contexte de crise politique. Pour Sputnik Afrique, l'ex-eurodéputé français Aymeric Chauprade a réagi à cette nomination.

"Évidemment, c'est une instabilité politique extrême et ce Premier ministre n'apportera aucune stabilité. C'est une rustine, quelqu'un qui sert à tenir... La roue est crevée, mais il sert à tenir jusqu'au bout du mandat de Macron", a déclaré le politologue français Aymeric Chauprade au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la dégradation de la note de la France par Fitch;🎙 André Sylvain Konan, consultant politique, analyste, fondateur de l'hebdomadaire Ivoir'Hebdo, sur les raisons du refus des candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à l'élection présidentielle ivoirienne par le Conseil Constitutionnel.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, france, sébastien lecornu, crise politique, аудио