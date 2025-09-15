https://fr.sputniknews.africa/20250915/le-scandale-petrolier-de-moanda-une-colonisation-qui-ne-dit-pas-son-nom-1078270135.html

Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom

À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans... 15.09.2025, Sputnik Afrique

Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom Sputnik Afrique À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans infrastructures de base. Le leader panafricaniste Fortifi Lushima dénonce un système qu’il qualifie de « néocolonial », où Perenco s’enrichit, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous arrêtons à Moanda, une ville symbole d’un paradoxe criant : malgré des décennies d’exploitation pétrolière, les habitants vivent dans une précarité alarmante. Selon Fortifi Lushima, leader panafricaniste et coordinateur de l’ONG Urgence panafricaniste en RDC, le problème ne réside pas seulement dans la pollution et la pauvreté, mais surtout dans un système qu’il qualifie de néocolonial, entretenu par Perenco et l’État congolais à travers des contrats opaques qui privent le peuple de sa richesse.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

