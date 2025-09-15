https://fr.sputniknews.africa/20250915/le-scandale-petrolier-de-moanda-une-colonisation-qui-ne-dit-pas-son-nom-1078270135.html
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
Sputnik Afrique
À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans... 15.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-15T10:56+0200
2025-09-15T10:56+0200
2025-09-15T11:00+0200
avenir souverain
podcasts
afrique
pétrole
scandale
colonisation
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0f/1078269963_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_8db2da2f14a4230fe592ef6d208dc566.jpg
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
Sputnik Afrique
À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans infrastructures de base. Le leader panafricaniste Fortifi Lushima dénonce un système qu’il qualifie de « néocolonial », où Perenco s’enrichit, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous arrêtons à Moanda, une ville symbole d’un paradoxe criant : malgré des décennies d’exploitation pétrolière, les habitants vivent dans une précarité alarmante. Selon Fortifi Lushima, leader panafricaniste et coordinateur de l’ONG Urgence panafricaniste en RDC, le problème ne réside pas seulement dans la pollution et la pauvreté, mais surtout dans un système qu’il qualifie de néocolonial, entretenu par Perenco et l’État congolais à travers des contrats opaques qui privent le peuple de sa richesse.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0f/1078269963_152:0:1127:731_1920x0_80_0_0_2d8b090b4df0dd6b04cc981225a51e56.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, pétrole, scandale, colonisation, аудио
podcasts, afrique, pétrole, scandale, colonisation, аудио
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
10:56 15.09.2025 (Mis à jour: 11:00 15.09.2025)
À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans infrastructures de base. Le leader panafricaniste Fortifi Lushima dénonce un système qu’il qualifie de " néocolonial ", où Perenco s’enrichit, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous arrêtons à Moanda, une ville symbole d’un paradoxe criant : malgré des décennies d’exploitation pétrolière, les habitants vivent dans une précarité alarmante. Selon Fortifi Lushima, leader panafricaniste et coordinateur de l’ONG Urgence panafricaniste en RDC, le problème ne réside pas seulement dans la pollution et la pauvreté, mais surtout dans un système qu’il qualifie de néocolonial, entretenu par Perenco et l’État congolais à travers des contrats opaques qui privent le peuple de sa richesse.
“Ce qui se passe ici à Moanda, c’est l’exemple parfait de la continuation de la colonisation. Cette entreprise, contrôlée par une famille bourgeoise française, traite cette localité pétrolière comme une colonie. Avec l’État congolais, elle a signé un contrat qui lui donne le droit exclusif sur notre pétrole. Résultat : Perenco exporte nos barils sans aucun mécanisme de contrôle et la population, elle, ne voit jamais les fruits de cette richesse que Dieu nous a donnée”, affirme-t-il.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify