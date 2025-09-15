Afrique
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
avenir souverain
À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans infrastructures de base. Le leader panafricaniste Fortifi Lushima dénonce un système qu’il qualifie de « néocolonial », où Perenco s’enrichit, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous arrêtons à Moanda, une ville symbole d’un paradoxe criant : malgré des décennies d’exploitation pétrolière, les habitants vivent dans une précarité alarmante. Selon Fortifi Lushima, leader panafricaniste et coordinateur de l’ONG Urgence panafricaniste en RDC, le problème ne réside pas seulement dans la pollution et la pauvreté, mais surtout dans un système qu’il qualifie de néocolonial, entretenu par Perenco et l’État congolais à travers des contrats opaques qui privent le peuple de sa richesse.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom

Avenir souverain
Le scandale pétrolier de Moanda: une colonisation qui ne dit pas son nom
Ahmat Tahir Bakhit
À Moanda, cité pétrolière du Congo, l’or noir coule depuis plus de quarante ans. Pourtant, la population locale vit sans hôpitaux dignes et sans infrastructures de base. Le leader panafricaniste Fortifi Lushima dénonce un système qu’il qualifie de " néocolonial ", où Perenco s’enrichit, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous arrêtons à Moanda, une ville symbole d’un paradoxe criant : malgré des décennies d’exploitation pétrolière, les habitants vivent dans une précarité alarmante. Selon Fortifi Lushima, leader panafricaniste et coordinateur de l’ONG Urgence panafricaniste en RDC, le problème ne réside pas seulement dans la pollution et la pauvreté, mais surtout dans un système qu’il qualifie de néocolonial, entretenu par Perenco et l’État congolais à travers des contrats opaques qui privent le peuple de sa richesse.

“Ce qui se passe ici à Moanda, c’est l’exemple parfait de la continuation de la colonisation. Cette entreprise, contrôlée par une famille bourgeoise française, traite cette localité pétrolière comme une colonie. Avec l’État congolais, elle a signé un contrat qui lui donne le droit exclusif sur notre pétrole. Résultat : Perenco exporte nos barils sans aucun mécanisme de contrôle et la population, elle, ne voit jamais les fruits de cette richesse que Dieu nous a donnée”, affirme-t-il.

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
