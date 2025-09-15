Le Président algérien nomme un nouveau gouvernement, avec l’entrée de dix nouveaux ministres
© Photo X / @APS_Algerie
Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du Gouvernement conduit par M. Sifi Ghrieb qui enregistre l'arrivée de dix nouveaux ministres, la création de nouveaux portefeuilles, dont celui de l'Inspection des services de l'État et des Collectivités locales, et la fusion de quelques ministères.
La nouvelle équipe gouvernementale, annoncée par le porte-parole de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune, compte 34 ministres, dont dix nouveaux, et trois secrétaires d'État.
Elle est conduite par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, qui a été confirmé à son poste plus tôt dans la journée.
Voici la composition du gouvernement Sifi Ghrieb :
Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines,
Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines (Nouveau poste),
Brahim Merad, ministre d’État, chargé de l’Inspection des services de l’État et des collectivités locales (Nouveau poste),
Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports,
Lotfi Boujemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances,
Kamal Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Mohamed Seghir Saadaoui, ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Seddik Ait Messaoudene, ministre de la Santé (en remplacement d’Abdelhak Saifi),
Abdelmalek Tachrift, ministre des Moudjahidines et des Ayants droits,
Yahia Bachir, ministre de l’Industrie (en remplacement de Sifi Ghrieb),
Wassim Kouidri, ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Yacine El Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (en remplacement de Youcef Chorfa),
Mourad Adjal, ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables (en remplacement de Mohamed Arkab nommé à un autre poste),
Kamal Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations,
Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et du Contrôle du marché national (en remplacement de Tayeb Zitouni),
Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire,
Youcef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waks,
Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts (en remplacement de Zoheir Bellalou),
Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse,
Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications,
Noureddine Ouadah, ministre de l’Économie du savoir, des Startups et des Microentreprises,
Zoheir Bouamama, ministre de la Communication (en remplacement de Mohamed Meziane),
Nassima Arhab, ministre de la Formation professionnelle et de l’Enseignement (en remplacement de Yacine Oualid),
Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures (en remplacement de Lakhdar Rekhroukh),
Taha Derbal, ministre de l’Hydraulique,
bdelhak Saihi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine,
Kaouthar Krikou, ministre de l’Environnement et du Cadre de vie (en remplacement de Nadjba Djillali),
Walid Sadi, ministre des Sports,
Nadjiba Djilali, ministre des relations avec le Parlement,
Mohamed Abdennour Rabhi, ministre et wali d’Alger,
Sofiane Chaib, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger,
Bakhta Salma Mansouri, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines,
Karima Bakir, Secrétaire d’État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines,
Yahia Boukhari, Secrétaire général du Gouvernement.