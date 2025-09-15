https://fr.sputniknews.africa/20250915/le-president-algerien-nomme-un-nouveau-gouvernement-avec-lentree-de-dix-nouveaux-ministres-1078268540.html

Le Président algérien nomme un nouveau gouvernement, avec l’entrée de dix nouveaux ministres

Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du Gouvernement conduit par M. Sifi Ghrieb qui enregistre l'arrivée de dix nouveaux ministres, la création... 15.09.2025, Sputnik Afrique

La nouvelle équipe gouvernementale, annoncée par le porte-parole de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune, compte 34 ministres, dont dix nouveaux, et trois secrétaires d'État.Elle est conduite par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, qui a été confirmé à son poste plus tôt dans la journée.Voici la composition du gouvernement Sifi Ghrieb :

