Des milliards de dollars de pertes pour l’Occident en cas de confiscation d'actifs gelés russes
L'UE et le G7 comptent utiliser des avoirs russes pour accorder un prêt de 50 milliards de dollars à Kiev. Cette infographie de Sputnik montre les risques... 15.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-15T19:41+0200
infographies
multimédia
gel d'actifs
russie
économie
finances
occident
international
L'UE et le G7 comptent utiliser des avoirs russes pour accorder un prêt de 50 milliards de dollars à Kiev. Cette infographie de Sputnik montre les risques financiers que cette décision présente pour l'Occident.