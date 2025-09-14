https://fr.sputniknews.africa/20250914/le-burkina-inaugure-la-caserne-dun-escadron-de-gendarmerie-mobile-1078240673.html

Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile

Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile

Sputnik Afrique

La cérémonie s’est tenue le 13 septembre en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à Houndé, dans région du Guiriko. 14.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-14T08:03+0200

2025-09-14T08:03+0200

2025-09-14T08:03+0200

burkina faso

gendarmerie

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b5e5838dcfd58f95f69fde52af9e9d7f.jpg

D’un coût de 1,049 milliard de FCFA, l’infrastructure comprend des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes, ainsi qu’à renforcer leur efficacité opérationnelle, rapportent les médias locaux. Durant l’événement, le ministre a souligné l'implication des forces de l'ordre dans la résolution des défis sécuritaires.

burkina faso

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, gendarmerie, afrique