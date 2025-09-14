Afrique
Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile
Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile
La cérémonie s’est tenue le 13 septembre en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à Houndé, dans région du Guiriko. 14.09.2025, Sputnik Afrique
D’un coût de 1,049 milliard de FCFA, l’infrastructure comprend des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes, ainsi qu’à renforcer leur efficacité opérationnelle, rapportent les médias locaux. Durant l’événement, le ministre a souligné l'implication des forces de l'ordre dans la résolution des défis sécuritaires.
La cérémonie s’est tenue le 13 septembre en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à Houndé, dans région du Guiriko.
D’un coût de 1,049 milliard de FCFA, l’infrastructure comprend des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes, ainsi qu’à renforcer leur efficacité opérationnelle, rapportent les médias locaux.
Durant l’événement, le ministre a souligné l'implication des forces de l'ordre dans la résolution des défis sécuritaires.
