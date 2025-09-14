https://fr.sputniknews.africa/20250914/le-burkina-inaugure-la-caserne-dun-escadron-de-gendarmerie-mobile-1078240673.html
Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile
Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile
Sputnik Afrique
La cérémonie s’est tenue le 13 septembre en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à Houndé, dans région du Guiriko. 14.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-14T08:03+0200
2025-09-14T08:03+0200
2025-09-14T08:03+0200
burkina faso
gendarmerie
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b5e5838dcfd58f95f69fde52af9e9d7f.jpg
D’un coût de 1,049 milliard de FCFA, l’infrastructure comprend des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes, ainsi qu’à renforcer leur efficacité opérationnelle, rapportent les médias locaux. Durant l’événement, le ministre a souligné l'implication des forces de l'ordre dans la résolution des défis sécuritaires.
burkina faso
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b1525df5944ab14992289c573e89c066.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burkina faso, gendarmerie, afrique
burkina faso, gendarmerie, afrique
Le Burkina inaugure la caserne d'un escadron de gendarmerie mobile
La cérémonie s’est tenue le 13 septembre en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à Houndé, dans région du Guiriko.
D’un coût de 1,049 milliard de FCFA, l’infrastructure comprend des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes, ainsi qu’à renforcer leur efficacité opérationnelle, rapportent les médias locaux.
Durant l’événement, le ministre a souligné l'implication des forces de l'ordre dans la résolution des défis sécuritaires.