Un naufrage fait plus de 100 morts sur le fleuve Congo
Un naufrage fait plus de 100 morts sur le fleuve Congo
Au moins 107 personnes ont trouvé la mort et 146 autres sont portées disparues après le chavirement d'une baleinière survenu jeudi dans le nord-ouest de la... 13.09.2025, Sputnik Afrique
08:02 13.09.2025 (Mis à jour: 08:04 13.09.2025)
Algérie Presse Service (APS)
Au moins 107 personnes ont trouvé la mort et 146 autres sont portées disparues après le chavirement d'une baleinière survenu jeudi dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté les médias locaux dans un nouveau bilan. Un précédent bilan faisait état de 85 morts.
Selon les médias locaux citant les sources officielles, l'accident a eu lieu sur le fleuve Congo, à environ 122 km de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur. D'après les mêmes sources, 209 passagers ont pu être secourus, dont plusieurs blessés.
Toutes les marchandises transportées à bord ont été détruites par les flammes. Les accidents fluviaux restent fréquents en RDC en raison du non-respect des normes de sécurité et de la vétusté des embarcations.
Au moins 100 personnes ont été tuées lors d'un autre naufrage d'une pirogue motorisée survenu mercredi soir au niveau du territoire de Basankusu, également situé dans la province de l'Equateur, selon les sources locales.