Le taux de pénétration d'internet au Ghana atteint 70%

S’exprimant lors du lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité 2025, le ministre a indiqué que le Ghana compte 7,95 millions de comptes actifs sur les réseaux sociaux, soit 22,9% de la population, ce qui place le pays au 15e rang mondial.M. Nartey George a souligné que cette hausse de l’usage d’internet ouvre de nouvelles perspectives pour l’éducation, les affaires et l’innovation, tout en mettant en garde contre les menaces croissantes liées à la fraude en ligne et au chantage.Il a, dans ce sillage, appelé les citoyens à redoubler de vigilance et exhorté les institutions compétentes ainsi que les médias à s’impliquer davantage dans la promotion d’une utilisation responsable du numérique.Dans ce contexte, le gouvernement ghanéen se penche sur la modification de la loi sur la cybersécurité en vue de faire face aux menaces de l'évolution technologique et de mieux répondre aux nouveaux défis liés à l'espace numérique.

