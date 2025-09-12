https://fr.sputniknews.africa/20250912/une-nouvelle-gare-ferroviaire-inauguree-au-maroc---images-1078164052.html

Une nouvelle gare ferroviaire inaugurée au Maroc - images

Une nouvelle gare ferroviaire inaugurée au Maroc - images

12.09.2025

Cette nouvelle gare, inaugurée en présence du gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’ONCF visant la modernisation des gares et la réhabilitation des espaces ferroviaires.A cette occasion, M. Kayouh et la délégation l’accompagnant ont visité les différents espaces de cette importante infrastructure.Grâce à son emplacement stratégique à proximité des principaux axes de la ville, cette gare au design architectural moderne constitue un important monument urbain, offrant aux voyageurs ainsi qu’aux habitants de Taza un espace intégré, alliant esthétique et fonctionnalité.A travers ce projet structurant, l’ONCF entend accompagner la croissance continue du trafic voyageurs et renforcer la confiance et la fidélité de sa clientèle en proposant une offre innovante répondant de manière optimale à leurs attentes.A partir du 15 septembre, l’offre ferroviaire sera renforcée avec le lancement de deux nouvelles liaisons quotidiennes entre Taza et Fès afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.Cette offre sera également élargie avec un nouveau service vers la ville d’Al Hoceïma, via une liaison directe par autocar assurée par la société Supratours, à raison de deux trajets aller-retour par jour.La nouvelle gare ferroviaire, dotée d’un design moderne et multifonctionnel s’intégrant harmonieusement dans le tissu urbain, constitue un important levier de développement socio-économique pour la ville de Taza et renforce son rôle de pôle régional.Le bâtiment s’étend sur une superficie totale de 1.700 m² et comprend un hall d’accueil de 520 m², un espace voyageurs de 150 m², ainsi que des commerces d’une superficie totale de 260 m². La gare s’ouvre sur une vaste esplanade de 18.300 m², incluant un parking d’une capacité supérieure à 70 places.Dans une déclaration à la MAP, M. Kayouh a affirmé que l’inauguration de la gare de Taza s’inscrit dans le cadre de la politique clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, visant à ériger de nouvelles générations de gares dans plusieurs villes émergentes et à rapprocher le service ferroviaire des citoyens.

