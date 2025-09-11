https://fr.sputniknews.africa/20250911/quand-tu-nas-pas-la-souverainete-alimentaire-cest-une-arme-quon-va-utiliser-contre-toi-1078129991.html

"Quand tu n’as pas la souveraineté alimentaire, c’est une arme qu’on va utiliser contre toi"

"Quand tu n’as pas la souveraineté alimentaire, c’est une arme qu’on va utiliser contre toi"

La souveraineté alimentaire n’est pas qu’une question de récoltes : c’est une question de liberté et de survie politique. Dans cet épisode, Avenir Souverain... 11.09.2025, Sputnik Afrique

"Quand tu n’as pas la souveraineté alimentaire, c’est une arme qu’on va utiliser contre toi" Sputnik Afrique La souveraineté alimentaire n’est pas qu’une question de récoltes : c’est une question de liberté et de survie politique. Dans cet épisode, Avenir Souverain reçoit Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice d’Agribox, pour décrypter un paradoxe criant: un Mali riche en terres et en eau, mais encore dépendant des importations.

Le Mali ne manque pourtant pas de ressources. Chiffres clés: 2.700 millions de m³ d’eau souterraine, plus de 40 millions d’hectares de terres arables… mais moins de 10% exploités. Un paradoxe cruel: de l’or vert sous les pieds, mais une agriculture encore dépendante des caprices de la pluie. 👉 Pourquoi cette dépendance persiste-t-elle ? 👉 Quels verrous faut-il lever pour réveiller le géant agricole malien ? 👉 Comment transformer les épreuves en résilience et bâtir une souveraineté solidaire pour toute l’Afrique de l’Ouest ? Pour décrypter les racines de ce paradoxe et entrevoir les solutions, Avenir Souverain vous invite à suivre maintenant notre entretien avec une voix qui incarne l'avenir agricole du Mali : Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice de la startup Agribox. 🔊 Écoutez Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, le podcast où l’Afrique s’écoute et se construit sans filtre.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

