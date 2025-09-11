https://fr.sputniknews.africa/20250911/quand-tu-nas-pas-la-souverainete-alimentaire-cest-une-arme-quon-va-utiliser-contre-toi-1078129991.html
La souveraineté alimentaire n'est pas qu'une question de récoltes : c'est une question de liberté et de survie politique. Dans cet épisode, Avenir Souverain... 11.09.2025
La souveraineté alimentaire n’est pas qu’une question de récoltes : c’est une question de liberté et de survie politique. Dans cet épisode, Avenir Souverain reçoit Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice d’Agribox, pour décrypter un paradoxe criant: un Mali riche en terres et en eau, mais encore dépendant des importations.
Le Mali ne manque pourtant pas de ressources. Chiffres clés: 2.700 millions de m³ d’eau souterraine, plus de 40 millions d’hectares de terres arables… mais moins de 10% exploités. Un paradoxe cruel: de l’or vert sous les pieds, mais une agriculture encore dépendante des caprices de la pluie. 👉 Pourquoi cette dépendance persiste-t-elle ? 👉 Quels verrous faut-il lever pour réveiller le géant agricole malien ? 👉 Comment transformer les épreuves en résilience et bâtir une souveraineté solidaire pour toute l’Afrique de l’Ouest ? Pour décrypter les racines de ce paradoxe et entrevoir les solutions, Avenir Souverain vous invite à suivre maintenant notre entretien avec une voix qui incarne l'avenir agricole du Mali : Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice de la startup Agribox. 🔊 Écoutez Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, le podcast où l’Afrique s’écoute et se construit sans filtre.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
"Quand tu n’as pas la souveraineté alimentaire, c’est une arme qu’on va utiliser contre toi"
07:57 11.09.2025 (Mis à jour: 08:10 11.09.2025)
La souveraineté alimentaire n’est pas qu’une question de récoltes : c’est une question de liberté et de survie politique. Dans cet épisode, Avenir Souverain reçoit Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice d’Agribox, pour décrypter un paradoxe criant: un Mali riche en terres et en eau, mais encore dépendant des importations.
Le Mali ne manque pourtant pas de ressources. Chiffres clés: 2.700 millions de m³ d’eau souterraine, plus de 40 millions d’hectares de terres arables… mais moins de 10% exploités. Un paradoxe cruel: de l’or vert sous les pieds, mais une agriculture
encore dépendante des caprices de la pluie.
👉 Pourquoi cette dépendance persiste-t-elle ?
👉 Quels verrous faut-il lever pour réveiller le géant agricole malien ?
👉 Comment transformer les épreuves en résilience et bâtir une souveraineté solidaire pour toute l’Afrique de l’Ouest ?
Pour décrypter les racines de ce paradoxe et entrevoir les solutions, Avenir Souverain vous invite à suivre maintenant notre entretien avec une voix qui incarne l'avenir agricole
du Mali : Tenin Nana Kouyaté, agroéconomiste et fondatrice de la startup Agribox.
🔊 Écoutez Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, le podcast où l’Afrique s’écoute et se construit sans filtre.
