La Tunisie et l'Iran ont convenu de tisser des liens plus étroits dans divers domaines

La Tunisie et l'Iran ont convenu de tisser des liens plus étroits dans divers domaines

11.09.2025

Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Nafti a déclaré que la rencontre avec son homologue iranien avait également permis de réaffirmer la solidarité entre la Tunisie et l'Iran face aux menaces qui pèsent sur la région arabo-islamique et d'examiner la coopération dans les domaines du commerce, de la santé et d'autres secteurs.Le ministre tunisien a salué le renouvellement de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la qualifiant d'un pas vers l'apaisement des tensions régionales. En visite de travail à Tunis, M. Araghchi a qualifié les relations avec la Tunisie de "fraternelles et solides", ajoutant que les deux parties étaient déterminées à développer leurs liens dans les domaines économique, scientifique et culturel. Le ministre iranien a annoncé son intention de convoquer prochainement la commission économique mixte et a invité M. Nafti à Téhéran.

