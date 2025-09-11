https://fr.sputniknews.africa/20250911/la-tunisie-et-liran-ont-convenu-de-tisser-des-liens-plus-etroits-dans-divers-domaines-1078130148.html
La Tunisie et l'Iran ont convenu de tisser des liens plus étroits dans divers domaines
La Tunisie et l'Iran ont convenu de tisser des liens plus étroits dans divers domaines
07:58 11.09.2025 (Mis à jour: 09:34 11.09.2025)
La Tunisie et l'Iran ont convenu d'activer des mécanismes visant à renforcer la coopération bilatérale et à se préparer pour une réunion de la commission mixte, a déclaré mercredi à Tunis le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, à l'issue de ses entretiens avec son homologue iranien, Seyed Abbas Araghchi, en visite en Tunisie.
Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Nafti a déclaré que la rencontre avec son homologue iranien avait également permis de réaffirmer la solidarité entre la Tunisie et l'Iran face aux menaces qui pèsent sur la région arabo-islamique et d'examiner la coopération dans les domaines du commerce, de la santé et d'autres secteurs.
Le ministre tunisien a salué le renouvellement de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la qualifiant d'un pas vers l'apaisement des tensions régionales.
En visite de travail à Tunis, M. Araghchi a qualifié les relations avec la Tunisie de "fraternelles et solides", ajoutant que les deux parties étaient déterminées à développer leurs liens dans les domaines économique, scientifique et culturel.
Le ministre iranien a annoncé son intention de convoquer prochainement la commission économique mixte et a invité M. Nafti à Téhéran.