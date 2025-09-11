https://fr.sputniknews.africa/20250911/la-fondation-soros-derriere-lhumanitaire-la-guerre-des-valeurs--1078130491.html
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, notre invité, le Dr Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, revient sur le parcours trouble du magnat George Soros.
George Soros, financier redouté et philanthrope autoproclamé, est aujourd’hui la cible d’accusations de plus en plus pressantes. Aux États-Unis, Donald Trump appelle à sa mise en examen. Mais l’influence de l’Open Society Foundations dépasse de loin le territoire américain. Pour le Dr Franklin Nyamsi, l’histoire commence en Afrique, dès 1979, quand Soros choisit l’Afrique du Sud pour expérimenter son modèle. Selon lui, c’est sur ce continent fragilisé par la dette et la faiblesse des institutions que Soros a trouvé un terrain favorable. Derrière la façade philanthropique de son empire, l’Open Society Foundations, se dessinent selon lui des mécanismes d’ingérence, de manipulation et de domination qui touchent directement l’Afrique.“La Fondation Soros trouve dans l’espace africain un environnement idéal pour s’étendre. Sous couvert de démocratie, de droits de l’homme ou de climat, elle installe en réalité des mécanismes de domination qui visent à s’assurer la mainmise sur les ressources stratégiques du continent”, affirme-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
