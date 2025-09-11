Afrique
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, notre invité, le Dr Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, revient sur le parcours...
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, notre invité, le Dr Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, revient sur le parcours trouble du magnat George Soros.
George Soros, financier redouté et philanthrope autoproclamé, est aujourd’hui la cible d’accusations de plus en plus pressantes. Aux États-Unis, Donald Trump appelle à sa mise en examen. Mais l’influence de l’Open Society Foundations dépasse de loin le territoire américain. Pour le Dr Franklin Nyamsi, l’histoire commence en Afrique, dès 1979, quand Soros choisit l’Afrique du Sud pour expérimenter son modèle. Selon lui, c’est sur ce continent fragilisé par la dette et la faiblesse des institutions que Soros a trouvé un terrain favorable. Derrière la façade philanthropique de son empire, l’Open Society Foundations, se dessinent selon lui des mécanismes d’ingérence, de manipulation et de domination qui touchent directement l’Afrique.“La Fondation Soros trouve dans l’espace africain un environnement idéal pour s’étendre. Sous couvert de démocratie, de droits de l’homme ou de climat, elle installe en réalité des mécanismes de domination qui visent à s’assurer la mainmise sur les ressources stratégiques du continent”, affirme-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Ahmat Tahir Bakhit
Ahmat Tahir Bakhit
08:12 11.09.2025
Avenir souverain
La Fondation Soros: derrière l'humanitaire, la guerre des valeurs
Ahmat Tahir Bakhit
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, notre invité, le Dr Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, revient sur le parcours trouble du magnat George Soros.
George Soros, financier redouté et philanthrope autoproclamé, est aujourd’hui la cible d’accusations de plus en plus pressantes. Aux États-Unis, Donald Trump appelle à sa mise en examen. Mais l’influence de l’Open Society Foundations dépasse de loin le territoire américain.
Pour le Dr Franklin Nyamsi, l’histoire commence en Afrique, dès 1979, quand Soros choisit l’Afrique du Sud pour expérimenter son modèle. Selon lui, c’est sur ce continent fragilisé par la dette et la faiblesse des institutions que Soros a trouvé un terrain favorable. Derrière la façade philanthropique de son empire, l’Open Society Foundations, se dessinent selon lui des mécanismes d’ingérence, de manipulation et de domination qui touchent directement l’Afrique.
“La Fondation Soros trouve dans l’espace africain un environnement idéal pour s’étendre. Sous couvert de démocratie, de droits de l’homme ou de climat, elle installe en réalité des mécanismes de domination qui visent à s’assurer la mainmise sur les ressources stratégiques du continent”, affirme-t-il.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
