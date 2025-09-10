https://fr.sputniknews.africa/20250910/moscou-na-pas-prevu-de-frapper-des-cibles-sur-le-territoire-polonais-indique-la-defense-1078109588.html
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais, indique la Défense
14:19 10.09.2025 (Mis à jour: 14:28 10.09.2025)
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais lors de la frappe contre le complexe militaro-industriel ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense.
La portée maximale des drones russes utilisés lors de la frappe, qui auraient franchi la frontière avec la Pologne, ne dépasse pas 700 km. Le département militaire a ajouté qu'il était prêt à tenir des consultations avec le ministère polonais de la Défense à ce sujet.
Hier soir, les troupes russes ont lancé une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans les régions d'Ivano-Frankivsk, Khmelnitski et Jitomir, ainsi que dans les villes de Vinnitsa et de Lvov, a rapporté le ministère russe de la Défense. Ces entreprises produisaient et réparaient du matériel blindé et aéronautique des forces armées ukrainiennes, ainsi que des moteurs et des drones. Les cibles de la frappe massive ont été atteintes, tous les objets désignés ayant été touchés.