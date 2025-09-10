Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais, indique la Défense
- Sputnik Afrique, 1920
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
https://fr.sputniknews.africa/20250910/moscou-na-pas-prevu-de-frapper-des-cibles-sur-le-territoire-polonais-indique-la-defense-1078109588.html
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais, indique la Défense
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais, indique la Défense
Sputnik Afrique
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais lors de la frappe contre le complexe militaro-industriel ukrainien, a indiqué le... 10.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-10T14:19+0200
2025-09-10T14:28+0200
donbass. opération russe
russie
ukraine
pologne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103368/00/1033680027_0:106:3268:1944_1920x0_80_0_0_8b101b871f52f7eec00d8b4966e5cd13.jpg
La portée maximale des drones russes utilisés lors de la frappe, qui auraient franchi la frontière avec la Pologne, ne dépasse pas 700 km. Le département militaire a ajouté qu'il était prêt à tenir des consultations avec le ministère polonais de la Défense à ce sujet.Hier soir, les troupes russes ont lancé une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans les régions d'Ivano-Frankivsk, Khmelnitski et Jitomir, ainsi que dans les villes de Vinnitsa et de Lvov, a rapporté le ministère russe de la Défense. Ces entreprises produisaient et réparaient du matériel blindé et aéronautique des forces armées ukrainiennes, ainsi que des moteurs et des drones. Les cibles de la frappe massive ont été atteintes, tous les objets désignés ayant été touchés.
russie
ukraine
pologne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103368/00/1033680027_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_d19e5c27dfba2dd5fb0d17b73aa9b5da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, ukraine, pologne
russie, ukraine, pologne

Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais, indique la Défense

14:19 10.09.2025 (Mis à jour: 14:28 10.09.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / Accéder à la base multimédiaMinistère russe de la Défense
Ministère russe de la Défense - Sputnik Afrique, 1920, 10.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Moscou n'a pas prévu de frapper des cibles sur le territoire polonais lors de la frappe contre le complexe militaro-industriel ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense.
La portée maximale des drones russes utilisés lors de la frappe, qui auraient franchi la frontière avec la Pologne, ne dépasse pas 700 km. Le département militaire a ajouté qu'il était prêt à tenir des consultations avec le ministère polonais de la Défense à ce sujet.
Hier soir, les troupes russes ont lancé une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans les régions d'Ivano-Frankivsk, Khmelnitski et Jitomir, ainsi que dans les villes de Vinnitsa et de Lvov, a rapporté le ministère russe de la Défense. Ces entreprises produisaient et réparaient du matériel blindé et aéronautique des forces armées ukrainiennes, ainsi que des moteurs et des drones. Les cibles de la frappe massive ont été atteintes, tous les objets désignés ayant été touchés.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала