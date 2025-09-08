https://fr.sputniknews.africa/20250908/madagascar-saisie-de-plus-dune-tonne-de-drogue-dans-le-nord-ouest-du-pays-1078012216.html

Madagascar: saisie de plus d'une tonne de drogue dans le nord-ouest du pays

Les trafiquants ont réussi à s'échapper dans la brousse et cette drogue était destinée à être écoulée dans le district d'interception ainsi que dans plusieurs autres régions de l'île, a indiqué la même source.Vendredi dernier, une autre opération similaire a eu lieu à Maevatanana, district voisin, où 213 kilos de drogue saisis lors de précédentes interventions ont été brûlés par la gendarmerie.

