"Le sommet de l'OCS a montré que cette organisation suscite, à l'image des BRICS, un fort intérêt"

François Martin, et le vice-président de l'Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, Gilles-Emmanuel

2025-09-08T11:43+0200

2025-09-08T11:43+0200

2025-09-08T11:46+0200

«Le sommet de l'OCS a montré que cette organisation suscite, à l'image des BRICS, un fort intérêt» Sputnik Afrique Le géopoliticien et essayiste, François Martin, et le vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, Gilles-Emmanuel Jacquet, analysent auprès de L’Afrique en marche la portée stratégique et géopolitique du dernier sommet de l’OCS en Chine. « Le rêve occidental de conquête mondiale doit être abandonné ».

Le dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui s’est tenu les 1er et 2 septembre à Tianjin, a marqué un tournant dans l’équilibre mondial. Comme pour les BRICS, cette organisation attire un intérêt croissant du Sud global.👉 Pour François Martin, géopoliticien et essayiste, "le rêve occidental de conquête mondiale doit aujourd’hui être abandonné". Selon lui, la réunion de Tianjin a été "une démonstration de force" affirmant la cohésion et les ambitions du Sud global face aux stratégies de domination occidentales.👉 Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI et enseignant en relations internationales, confirme: "le dernier sommet de l’OCS a montré que cette organisation (…) suscite, à l’image des BRICS, un fort intérêt de la part des pays du Sud". Il rappelle aussi que l’OCS, créée en 2001, est devenue un espace de coopération majeur, notamment dans les domaines économiques et énergétiques.📌 Une analyse croisée sur la portée stratégique et géopolitique de ce sommet est à retrouver dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

2025

Actus

