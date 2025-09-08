https://fr.sputniknews.africa/20250908/le-projet-force-de-siberie-2-leurope-est-en-train-de-se-tirer-une-balle-1078019023.html

Le projet Force de Sibérie 2: "L'Europe est en train de se tirer une balle"

Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe... 08.09.2025, Sputnik Afrique

Ce gazoduc deviendra le plus grand projet gazier au monde, avec le prix des approvisionnements inférieur à celui de l'Europe. Avec Ibou Sy, blogueur malien, Avenir Souverain discute de ce que l'Europe a perdu en poussant la Russie à se tourner vers l'Est, et comment elle devra en payer le prix.Pour Ibou Sy, blogueur malien, c’est une erreur stratégique européenne:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

