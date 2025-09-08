Afrique
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
Le projet Force de Sibérie 2: "L'Europe est en train de se tirer une balle"
Le projet Force de Sibérie 2: "L'Europe est en train de se tirer une balle"
Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe par an vers la Chine. Un projet qui confirme le pivot énergétique de Moscou vers l’Orient… et la mise à l’écart de l’Europe.
Ce gazoduc deviendra le plus grand projet gazier au monde, avec le prix des approvisionnements inférieur à celui de l'Europe. Avec Ibou Sy, blogueur malien, Avenir Souverain discute de ce que l'Europe a perdu en poussant la Russie à se tourner vers l'Est, et comment elle devra en payer le prix.Pour Ibou Sy, blogueur malien, c’est une erreur stratégique européenne:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
11:05 08.09.2025 (Mis à jour: 11:07 08.09.2025)
Avenir souverain
Le projet Force de Sibérie 2: "L'Europe est en train de se tirer une balle"
Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe par an vers la Chine. Un projet qui confirme le pivot énergétique de Moscou vers l’Orient… et la mise à l’écart de l’Europe.
Ce gazoduc deviendra le plus grand projet gazier au monde, avec le prix des approvisionnements inférieur à celui de l'Europe. Avec Ibou Sy, blogueur malien, Avenir Souverain discute de ce que l'Europe a perdu en poussant la Russie à se tourner vers l'Est, et comment elle devra en payer le prix.
Pour Ibou Sy, blogueur malien, c’est une erreur stratégique européenne:

"Bien qu'ils [les Européens] disent qu'il veut sanctionner la Russie, mais ils continuent à importer du gaz russe. Ils continuent toujours, ils en ont toujours besoin. Donc, ils perdent beaucoup, ils vont toujours continuer à perdre", dit-il. "En voulant sanctionner Moscou, l’Europe s’est tirée une balle dans le pied… et ouvert une autoroute énergétique vers la Chine."

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
