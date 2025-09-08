Le projet Force de Sibérie 2: "L'Europe est en train de se tirer une balle"

https://fr.sputniknews.africa/20250908/le-projet-force-de-siberie-2-leurope-est-en-train-de-se-tirer-une-balle-1078019023.html
Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe... 08.09.2025, Sputnik Afrique
Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe par an vers la Chine. Un projet qui confirme le pivot énergétique de Moscou vers l’Orient… et la mise à l’écart de l’Europe.
Ce gazoduc deviendra le plus grand projet gazier au monde, avec le prix des approvisionnements inférieur à celui de l'Europe. Avec Ibou Sy, blogueur malien, Avenir Souverain discute de ce que l'Europe a perdu en poussant la Russie à se tourner vers l'Est, et comment elle devra en payer le prix.Pour Ibou Sy, blogueur malien, c’est une erreur stratégique européenne:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Ce numéro d'Avenir Souverain prend dans le collimateur Force de Sibérie 2 - un gazoduc russe de 2.600 km, capable d’acheminer 50 milliards de m³ de gaz russe par an vers la Chine. Un projet qui confirme le pivot énergétique de Moscou vers l’Orient… et la mise à l’écart de l’Europe.
Ce gazoduc
deviendra le plus grand projet gazier au monde, avec le prix des approvisionnements inférieur à celui de l'Europe. Avec Ibou Sy,
blogueur malien, Avenir Souverain discute de ce que l'Europe a perdu en poussant la Russie à se tourner vers l'Est, et comment elle devra en payer le prix.
Pour Ibou Sy, blogueur malien, c’est une erreur stratégique européenne:
"Bien qu'ils [les Européens] disent qu'il veut sanctionner la Russie, mais ils continuent à importer du gaz russe. Ils continuent toujours, ils en ont toujours besoin. Donc, ils perdent beaucoup, ils vont toujours continuer à perdre", dit-il. "En voulant sanctionner Moscou, l’Europe s’est tirée une balle dans le pied… et ouvert une autoroute énergétique vers la Chine."
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify