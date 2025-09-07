Afrique
Infographies
https://fr.sputniknews.africa/20250907/les-transports-de-conteneurs-entre-la-chine-et-la-russie-explosent-en-2025-1078007230.html
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025
Le groupe FESCO en a effectué 200.000 EVP au cours du premier semestre, a annoncé Sergueï Sidorov, directeur général adjoint, lors du Forum économique oriental... 07.09.2025
Dans cette infographie de Sputnik, découvrez quels sont les pays qui sont dans le top-10.
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025

20:54 07.09.2025
Le groupe FESCO en a effectué 200.000 EVP au cours du premier semestre, a annoncé Sergueï Sidorov, directeur général adjoint, lors du Forum économique oriental 2025.
Dans cette infographie de Sputnik, découvrez quels sont les pays qui sont dans le top-10.
