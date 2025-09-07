https://fr.sputniknews.africa/20250907/les-transports-de-conteneurs-entre-la-chine-et-la-russie-explosent-en-2025-1078007230.html

Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025

Le groupe FESCO en a effectué 200.000 EVP au cours du premier semestre, a annoncé Sergueï Sidorov, directeur général adjoint, lors du Forum économique oriental... 07.09.2025, Sputnik Afrique

Dans cette infographie de Sputnik, découvrez quels sont les pays qui sont dans le top-10.

