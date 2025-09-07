https://fr.sputniknews.africa/20250907/les-transports-de-conteneurs-entre-la-chine-et-la-russie-explosent-en-2025-1078007230.html
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025
Sputnik Afrique
Le groupe FESCO en a effectué 200.000 EVP au cours du premier semestre, a annoncé Sergueï Sidorov, directeur général adjoint, lors du Forum économique oriental... 07.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-07T20:54+0200
2025-09-07T20:54+0200
2025-09-07T20:54+0200
infographies
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/07/1078006779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_915770bf416c6f00cfcb792f27bf1e20.png
Dans cette infographie de Sputnik, découvrez quels sont les pays qui sont dans le top-10.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/07/1078006779_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c435c0e2111af75fa00157abc4e186c4.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика
Les transports de conteneurs entre la Chine et la Russie explosent en 2025
Le groupe FESCO en a effectué 200.000 EVP au cours du premier semestre, a annoncé Sergueï Sidorov, directeur général adjoint, lors du Forum économique oriental 2025.
Dans cette infographie de Sputnik, découvrez quels sont les pays qui sont dans le top-10.