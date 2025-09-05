https://fr.sputniknews.africa/20250905/le-zimbabwe-va-exporter-des-myrtilles-vers-un-pays-des-brics-1077943513.html

Le Zimbabwe va exporter des myrtilles vers un pays des BRICS

Lors de sa visite en Chine, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a finalisé cet accord. Il s'y est rendu pour participer au 80e anniversaire de la...

Ce projet ouvre l’accès à un marché mondial de la myrtille en pleine expansion, s’est félicité le Conseil de développement horticole du Zimbabwe (HDC). Selon le HDC, cité par les médias, l’ampleur des exportations dépendra: La production de myrtilles du Zimbabwe, déjà l’une des plus dynamiques au monde, devrait atteindre 12.000 tonnes en 2025 grâce à des conditions climatiques favorables et à une demande mondiale croissante.

