Le Zimbabwe va exporter des myrtilles vers un pays des BRICS
Le Zimbabwe va exporter des myrtilles vers un pays des BRICS
Sputnik Afrique
Lors de sa visite en Chine, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a finalisé cet accord. Il s’y est rendu pour participer au 80e anniversaire de la... 05.09.2025, Sputnik Afrique
Ce projet ouvre l’accès à un marché mondial de la myrtille en pleine expansion, s’est félicité le Conseil de développement horticole du Zimbabwe (HDC). Selon le HDC, cité par les médias, l’ampleur des exportations dépendra: La production de myrtilles du Zimbabwe, déjà l’une des plus dynamiques au monde, devrait atteindre 12.000 tonnes en 2025 grâce à des conditions climatiques favorables et à une demande mondiale croissante.
Lors de sa visite en Chine, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a finalisé cet accord. Il s’y est rendu pour participer au 80e anniversaire de la défaite du Japon après la Seconde Guerre mondiale et rencontrer le Président chinois Xi Jinping.
Ce projet ouvre l’accès à un marché mondial de la myrtille en pleine expansion, s’est félicité le Conseil de développement horticole du Zimbabwe (HDC).
Selon le HDC, cité par les médias, l’ampleur des exportations dépendra:
du respect des exigences sanitaires du nouveau protocole;
du respect des normes phytosanitaires;
des coûts associés.
La production de myrtilles du Zimbabwe, déjà l’une des plus dynamiques au monde, devrait atteindre 12.000 tonnes en 2025 grâce à des conditions climatiques favorables et à une demande mondiale croissante.
