Poutine: L'aigle bicéphale russe regarde non seulement vers l'Ouest et l'Est, mais aussi vers le Sud
09:10 05.09.2025 (Mis à jour: 10:13 05.09.2025)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaPoutine se dit prêt à contacter la partie ukrainienne, mais n'en voit pas l'intérêt
© telegram sputnik_afrique/
Voici les points clés du discours de Vladimir Poutine lors de la séance plénière au Forum économique oriental à Vladivostok, ce 5 septembre.
Relations avec des pays étrangers
La Russie n'a jamais refusé de coopérer avec les pays cherchant à renforcer leurs liens.
Le partenariat entre la Russie et la Chine a débuté il y a 20 ans, motivé par des intérêts nationaux mutuels plutôt que par la conjoncture actuelle.
La Russie va construire de nouveaux ponts en Corée du Nord.
De nombreuses entreprises européennes ont quitté la Russie avec des pertes; beaucoup attendent la levée des restrictions politiques.
Bien qu'ouverte à la collaboration avec toutes les nations, la Russie privilégie les partenariats avec ses amis.
Russie-USA
Poutine a affirmé être ouvert à des discussions avec Trump.
De nombreuses entreprises américaines souhaitent reprendre leurs activités avec la Russie.
La Russie a de bonnes propositions pour collaborer avec les entreprises américaines en Alaska.
Ukraine
Moscou est le meilleur endroit pour organiser un sommet entre la Russie et l'Ukraine.
La Russie respectera les garanties de sécurité qui devront être élaborées pour elle-même et pour l'Ukraine.
L’intégration de l’Ukraine dans l’Otan concerne directement les intérêts sécuritaires de la Russie.
La Russie n'a jamais contesté les initiatives d'intégration européenne de l'Ukraine; son désir d'adhérer à l'UE est un choix légitime.
La présence de troupes étrangères en Ukraine après un accord de paix durable est inutile.
Personne n'a encore discuté sérieusement des garanties de sécurité de la Russie.
La Russie considérera toutes les troupes présentes en Ukraine comme des cibles légitimes à détruire.
La proposition ukrainienne de se rendre sur le lieu désigné par Kiev pour les négociations est excessive.
Kiev excluait encore récemment toute possibilité de contacts avec la Russie, et les réclame désormais.
Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev.
Chaque pays a le droit de choisir sa propre voie en matière de sécurité, mais pas au détriment d'un autre, a souligné Poutine.
Economie
Plus de 70 pays étaient représentés au Forum économique oriental
Force de Sibérie-2 est l'un des plus grands projets énergétiques au monde, selon Poutine
Poutine a attribué les progrès économiques de la Russie à 15 ans de politique macroéconomique durable
La Russie développera le corridor transarctique
La Russie constate un intérêt croissant pour le corridor transarctique de la part des entreprises russes et étrangères
Le développement de l'Extrême-Orient et de la Sibérie est la priorité de la Russie pour le XXIe siècle
La Russie dispose d'un système d'enregistrement des terres rares, qui peuvent être extraites et utilisées efficacement
L'avenir de la Russie se construit en Extrême-Orient
L'Extrême-Orient russe dispose de réserves de charbon suffisantes pour 900 ans.
Pour exploiter efficacement ces réserves, des technologies modernes sont nécessaires.