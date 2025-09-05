https://fr.sputniknews.africa/20250905/il-sera-pratiquement-impossible-de-parvenir-a-un-accord-sur-les-questions-cles-avec-kiev---poutine-1077933176.html
Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev - Poutine
Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev - Poutine
Sputnik Afrique
05.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-05T08:19+0200
2025-09-05T08:19+0200
2025-09-05T08:46+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/i/logo/logo-social.png
2025
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev - Poutine
08:19 05.09.2025 (Mis à jour: 08:46 05.09.2025)
S'abonner