https://fr.sputniknews.africa/20250904/le-multilateralisme-occidental-ne-fonctionne-pas-au-niveau-de-leurasie-1077910775.html

"Le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie"

"Le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie"

Sputnik Afrique

L’Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d’habitants, 30% de l’économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la... 04.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-04T16:37+0200

2025-09-04T16:37+0200

2025-09-04T16:41+0200

avenir souverain

podcasts

organisation de coopération de shanghai (ocs)

occident

eurasie

coopération

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/04/1077910597_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4a2c6aa3f0b0ac6073a4f483cae187fa.jpg

"Le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie" Sputnik Afrique L’Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d’habitants, 30% de l’économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la planète.

Face aux diktats du dollar et aux alliances occidentales, ces nations tracent la voie d’un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté et le respect. Que signifie ce basculement pour l’Afrique ? Quelle place notre continent peut-il prendre dans ce nouvel équilibre mondial?Avec l’historien et panafricaniste Amzat Boukari-Yabara, Avenir Souverain décrypte les enjeux d’une révolution silencieuse qui pourrait redessiner le destin des peuples.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

occident

eurasie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, organisation de coopération de shanghai (ocs), occident, eurasie, coopération, monde multipolaire, аудио