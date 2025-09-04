https://fr.sputniknews.africa/20250904/le-multilateralisme-occidental-ne-fonctionne-pas-au-niveau-de-leurasie-1077910775.html
04.09.2025

L'Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d'habitants, 30% de l'économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la planète.
Face aux diktats du dollar et aux alliances occidentales, ces nations tracent la voie d’un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté et le respect. Que signifie ce basculement pour l’Afrique ? Quelle place notre continent peut-il prendre dans ce nouvel équilibre mondial?Avec l’historien et panafricaniste Amzat Boukari-Yabara, Avenir Souverain décrypte les enjeux d’une révolution silencieuse qui pourrait redessiner le destin des peuples.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
16:37 04.09.2025 (Mis à jour: 16:41 04.09.2025)
"Une vision du monde multipolaire qui va de cohérence en cohérence et qui s'inscrit, je pense effectivement, dans un dépassement du type d'alliance que l'Occident proposait. On voit aussi que le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie parce que les Occidentaux n'arrivent pas à pénétrer culturellement, politiquement, économiquement, cette partie du monde. Et donc ça donne, je pense, au cadre de l'OCS, un fort potentiel pour les années et les décennies à venir."
