Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
https://fr.sputniknews.africa/20250904/le-multilateralisme-occidental-ne-fonctionne-pas-au-niveau-de-leurasie-1077910775.html
"Le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie"
Sputnik Afrique
L’Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d’habitants, 30% de l’économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la... 04.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-04T16:37+0200
2025-09-04T16:41+0200
avenir souverain
podcasts
organisation de coopération de shanghai (ocs)
occident
eurasie
coopération
monde multipolaire
Sputnik Afrique
L’Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d’habitants, 30% de l’économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la planète.
Face aux diktats du dollar et aux alliances occidentales, ces nations tracent la voie d’un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté et le respect. Que signifie ce basculement pour l’Afrique ? Quelle place notre continent peut-il prendre dans ce nouvel équilibre mondial?Avec l’historien et panafricaniste Amzat Boukari-Yabara, Avenir Souverain décrypte les enjeux d’une révolution silencieuse qui pourrait redessiner le destin des peuples.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Sputnik Afrique
252
60
2025
Ahmat Tahir Bakhit
Ahmat Tahir Bakhit
Sputnik Afrique
252
60
Sputnik Afrique
16:37 04.09.2025 (Mis à jour: 16:41 04.09.2025)
Avenir souverain
Ahmat Tahir Bakhit
L’Organisation de coopération de Shanghai réunit plus de 3 milliards d’habitants, 30% de l’économie mondiale et près de la moitié des réserves de gaz de la planète.
Face aux diktats du dollar et aux alliances occidentales, ces nations tracent la voie d’un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté et le respect.
Que signifie ce basculement pour l’Afrique ? Quelle place notre continent peut-il prendre dans ce nouvel équilibre mondial?
Avec l’historien et panafricaniste Amzat Boukari-Yabara, Avenir Souverain décrypte les enjeux d’une révolution silencieuse qui pourrait redessiner le destin des peuples.

"Une vision du monde multipolaire qui va de cohérence en cohérence et qui s'inscrit, je pense effectivement, dans un dépassement du type d'alliance que l'Occident proposait. On voit aussi que le multilatéralisme occidental ne fonctionne pas au niveau de l'Eurasie parce que les Occidentaux n'arrivent pas à pénétrer culturellement, politiquement, économiquement, cette partie du monde. Et donc ça donne, je pense, au cadre de l'OCS, un fort potentiel pour les années et les décennies à venir."

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
