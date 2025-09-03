Ukraine, Occident, Chine: l'essentiel des déclarations de Poutine à l'issue de sa visite en Chine
16:34 03.09.2025 (Mis à jour: 16:42 03.09.2025)
À l'issue de sa visite de 4 jours en Chine, le Président russe a dressé le bilan de ce déplacement tout en évoquant les dossiers brûlants de l'actualité.
Voici l'essentiel de ses déclarations:
Gazoduc Force de Sibérie 2
La formule de prix pour le gaz est "objective et conforme au marché";
La Russie fournira à terme plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Chine.
Occident
L'Occident est responsable de la tragédie en Ukraine, il a complètement ignoré les intérêts de la Russie en matière de sécurité;
Les principales économies de la zone euro entrent en récession, alors que celles de la région Asie-Pacifique progressent;
Les contours d'un monde multipolaire se dessinent, mais cela ne signifie pas l'émergence de nouveaux hégémons.
Relation avec Donald Trump
Poutine qualifie d'humour les propos du Président US sur un "complot" monté par Moscou, Pékin et Pyongyang contre les États-Unis;
Les préparatifs pour une éventuelle rencontre avec Trump à Moscou ne sont pas en cours, il n'y a pas de délais, mais l'invitation est "sur la table";
Poutine déclare entretenir de bonnes relations avec son homologue américain.
Ukraine
La sécurité de l'Ukraine ne peut être assurée au détriment de celle de la Russie;
La Russie n'a jamais avancé l'idée d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine en échange de territoires;
La possibilité de rencontrer Zelensky n'a jamais été exclue, si celui-là est prêt pour une réunion, qu'il vienne à Moscou;
Moscou a toujours été opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais pas à l'UE;
Si le bon sens l'emporte, il est possible de s'entendre sur une solution acceptable au conflit ukrainien;
En ansence de solution pacifique, la Russie devra résoudre les tâches fixées par des moyens armés;
Le "parti de la guerre", qui souhaite se battre "jusqu'au dernier Ukrainien", attaque sans cesse le "parti de la paix";
La Russie est prête à élever le niveau des délégations dans les négociations avec l'Ukraine.