Moscou n'a jamais avancé l'idée de donner des garanties de sécurité à Kiev en échange de territoires
La Russie n'a jamais avancé l'idée d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine en échange de territoires, a souligné Vladimir Poutine Il a également... 03.09.2025, Sputnik Afrique
La Russie n'a jamais avancé l'idée d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine en échange de territoires, a souligné Vladimir Poutine Il a également affirmé n'avoir jamais exclu la possibilité de rencontrer Volodymyr Zelensky.
