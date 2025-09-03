Afrique
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
Moscou n'a jamais avancé l'idée de donner des garanties de sécurité à Kiev en échange de territoires
La Russie n'a jamais avancé l'idée d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine en échange de territoires, a souligné Vladimir Poutine Il a également affirmé n'avoir jamais exclu la possibilité de rencontrer Volodymyr Zelensky.
